台中砍9行道樹！護樹團體辦「告別式」抗議 市府說話了

台中護樹團體到場崇德路舉辦「行道樹告別式」抗議。（記者蔡淑媛攝）

2024/10/12 19:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市崇德路人行環境改善工程上月底移除9棵行道樹，台中護樹團體今天到場舉辦「行道樹告別式」抗議手段粗糙，要求提出移樹理由，建議公開行道樹處置資訊、建立公民參與機制，建設局回應，人行道拓寬配合調整植栽位置，移除有公安疑慮樹木，另補植其他樹木。

台中護樹團體今天持被移除樹木的生前照舉行告別式哀悼，台灣護樹協會理事長張美惠說，為了人行道翻修就把樹砍掉，難道不砍樹就不能整修，亂花公帑還搞破壞，要求把樹種回來；大地新環境關懷協會執行長徐婉玲要求人行道工程先暫緩，公開移除依據資料供民眾檢視、追查移除樹木的木材後續流向，建議行道樹處置資訊公開及建立公民參與機制。

台灣生態協會理事楊禎國說，台中市府近年來對待行道樹很粗暴，亂移除、亂修剪，行道樹被斷手斷腳，例如台灣大道、忠明南路路口的行道樹被砍得像狗啃的，呼籲善待樹木。

建設局回應，崇德路人行環境改善工程邀請專家全面健檢既有路樹，移除判定公安疑慮樹木，補植不易浮根的樹木；移除計畫經提送景觀及植栽委員會審查通過，才據以執行，樹木移除前均依規張貼公告，通知周邊居民。

建設局說，移除的9株路樹為榕樹3株、小葉欖仁3株及茄苳3株，專家勘查診斷有樹勢生長不良、歪斜、樹冠集中、盤根或浮根，已有傾倒的高度危險性，或棲地不佳、生長不良等狀況。

建設局說明，崇德路段道路燙平及人本環境改善，全段人行道拓寬到2.8米，路口停等區擴大到4.3米，加上行穿線退縮、庇護島及無障礙斜坡道改善等，另外也有左轉車道改善車流順暢度，最後再以道路燙平改善整體路面。

台中護樹團體舉辦行道樹告別式抗議。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法