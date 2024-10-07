台中國際賽車展演 黃守達質疑補助800萬排擠其他運動團體

黃守達認為中市府補助國際賽車展演的主辦單位達800萬，會排擠到其他運動團體。（記者蘇金鳳攝）

2024/10/07 19:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市日前舉辦國際賽車展演，民進黨市議員黃守達今天在市議會質疑市府補助市府就補助了800萬元，但此活動並不是賽車競賽而是表演秀，質疑預算科目不符的問題，也擔心會排擠到其他體育運動團體的補助預算。

運動局表示，2024年「亞洲唯一、台灣首次」的國際賽車展演，成功讓國人更認識賽車運動，台中市為主辦城市，與主辦單位共同支持此次大型活動辦理，故補助有關佈置、安全維護、保險、緊急應變、醫療、交通運輸、印刷等相關費用。

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運動局並表示，9月27日至29日，活動期間累積12萬人次參與，創造收益達2.8億觀光產值，臨近活動現場的知名飯店，包括台中日月千禧酒店、福華大飯店、裕元花園酒店、長榮桂冠酒店、林酒店等，活動當天訂房率經調查皆在9成以上至滿房，達到盛典經濟的效果。

市議員黃守達指出，根據市府提供的資料，這次F1賽車展演活動總經費概算大約為2200萬元整，其中市府就補助了800萬元整，是依「台中市政府運動局補助體育運動團體經費作業要點」辦理經費申請跟補助，其中包含保險費、交通費、住宿費、器材費等等，補助比例高達36％。

黃守達質疑，為了補助此活動，113年度運動局在競技運動預算增列了「補助體育協會或團體籌辦頂級賽事促進本市運動經濟和振興產業發展」900萬的預算，但此活動並不是賽車競賽而是表演秀，且也不符科目的預期成果「提升本市亞、奧運類競技運動實力及培育競技運動人才」，質疑預算科目不符且會排擠到其他體育運動團體的補助預算。

黃守達認為，市府運動局花大錢補助，就應該更重視賽車知識與文化的推廣延續，不要結束了就沒了，非常可惜。

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