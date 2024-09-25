工程會現勘中捷藍線 中市交通局估每天可達25萬人次

工程會主委陳金德（左一）與審查委員現勘中捷藍線市政站，副市長黃國榮（右）進行解說（記者蘇金鳳攝）

2024/09/25 14:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷藍線綜規已通過，市府交通局展開基本設計，政院工程會今天至中捷藍線與綠線交會點的市政站現勘，交通局長葉昭甫表示，中捷藍線是很重要的路線，一旦完工，台灣大道沿線的居民，大概就將近有70萬的民眾，預估每天的運量大概是在25萬人次，日後延伸到太平，只需要1個小時。

中捷藍線全長24.78公里，從台中港走台灣大道連接台中火車站到帝國糖廠，設有20座站點，動工後預計10年內可完工通車，工程會主委陳金德及副主委李怡德與審查委員今天到中捷藍線兩大站市政站及台中火車站現勘。

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交通局表示，市政站是中捷綠線及藍線交會站，預估的轉乘時間是2.5分鐘，是捷運藍線沿線運量最大地方，因為這個是台中目前最應該是說最核心的市政中心，會有5個出入口，台灣大道文心站各有二個，並增加一個出入口在市政廣場，方便附近民眾上下班。

交通局表示，另外會預留一個地下街的空間，一直延伸到台中歌劇院那邊，有大遠百及新光三越百貨的商圈，是一個四通八達、一個車站的設計構想。葉昭甫表示，如果捷線完成之後，從台中港到火車站，甚至日後延伸到太平，只要在1個小時就可完成。

此外眾人並至台中火車站現勘，為中捷藍線跟橘線交會站，而站點跟站點距離引起外界質疑，交通局向審查委員提出4個方案，原方案橘線站體設在雙十路、南京路口，雖距離380公尺，但有連通道、平地電扶梯可解決，也繁榮干城商業圈；第二方案則是往南移一點，葉昭甫表示，距離台中火車站及藍線站近一點，但涉及到私有地；第三方案就是藍橘線共站，但涉及到台鐵開發案的問題。

另外日前還有民代提案結合第一、第三方案，但點往北移一些，再加上藍橘線共站，應可避免民眾接藍線及火車站要走一段長路，並能繁榮干城商業區。

葉昭甫表示，將透過捷運藍線，推動串接台中火車站的台鐵、市政府站綠線，到了沙鹿站，會跟後續的沙鹿站的鐵路站共站結合，後續在台中火車站還有橘線交會，並串接清泉崗機場的路線。

葉昭甫表示，台中捷運目前只有一條綠線，在營運上很辛苦，透過網絡的達成之後，營運收入應該可以如期的來做一些倍增的效果。

工程會與審查委員現勘台中火車站（記者蘇金鳳攝）

中捷綠線市政站與中捷藍線交會，將成為中捷藍線運量最高的站點（記者蘇金鳳攝）

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