工程會現勘中捷藍線 陳金德盼2034完工通車

工程會主委陳金德（右）表示，希望中捷藍線基本設計儘速審查通過，讓中捷藍線能在二零三四年完工通車（記者蘇金鳳攝）

2024/09/25 13:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運藍線綜合規劃計畫已行政院已審核通過，交通局展開基本設計，行政院政務委員兼公共工程委員會主委陳金德今天與審查委員至中捷藍線市政站進行基本設計的審查及現勘，表示為加速讓工程進度能儘快進行，因此到現場現勘並審查，希望今年審查通過之後，就能夠立即進行動工，工期是十年，希望在2034能夠完工通車。

今天現勘除了工程會及審查委員，台中市副市長黃國榮及交通局長葉昭甫都到場說明，黃國榮表示，中央已同意給台中市員額成立捷運局，一旦市議會通過，未來捷運規定由交通局轉給捷運局。

工程會主委陳金德表示，中捷藍線綜規在總統賴清德五月二十就職之前，行政院已核定，核定說明內針對有一些小幅度的修正建議，台中市政府針對行政院有提修正計劃，因為行政院長卓榮泰很重視，所以非常快交通部、工程會、國發會都已審查過，那麼基本上，沒有意見會把公文上呈，雖然正式核定公文還沒有下來。

陳金德表示，為了讓這個計畫盡速進行，就基本設計的部分，直接到現場來，一方面會勘，一方面進行基本設計的審議，這樣做的目的無非就是想加速進行，台中市民引領企盼的捷運能夠儘速動工。

陳金德指出，中捷藍線在台灣重大的公共建設裡面是非常特殊的，從台中港到台中最繁忙的都市的核心，經過很多主要的交通設施鐵路、高鐵，還有繁忙的台灣大道，執行起來也要相當注意，所以基於這樣的原因，工程會的幾位專家委員，都是工程方面的專業，一定會協助地方跟中央來做這個基本設計的審查，讓這個工程一方面品質沒問題，一方面安全沒有問題。

此外，陳金德表示，中捷藍線的總經費非常高，包括土地取得相關的有1600多億元、基本設計由工程會審查的就有1441億元，所以經費相當龐大，才會慎重其事。

陳金德表示，賴清德總統跟行政院長卓榮泰都很重視，希望將來中央、地方協力盡快把中捷藍線能夠完工，原定2022年動工，工作期程是10年，現在已是2024年，希望今年審查通過後就能立即進行，期盼2034年能夠完工通行，中央一定會全力協助地方。

工程會主委陳金德（右四）到台中市現勘中捷藍線，副市長黃國榮（右三）與交通局長葉昭甫（左一）進行說明（記者蘇金鳳攝）

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