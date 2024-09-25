羅廷瑋立院跑票道歉 民眾黨江和樹酸爆：別裝了就是怕被罷免

羅廷瑋為立院跑票道歉，民眾黨台中市黨部主委江和樹大酸就是怕被罷免。（江和樹提供）

2024/09/25 10:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕立院24日召開程序委員會，藍白立委通過將總預算案暫緩列案，國民黨立委羅廷瑋竟在投票表決時棄權，會務人員點票時特別向羅確認被民眾酸爆「少年仔，要確定欸」，羅廷瑋今天上午在臉書道歉稱「對不起，深深的對不起！」，對此，民眾黨台中市黨部主委江和樹反諷稱，別裝了，「你就是怕被罷免而已。」

國民黨立委與民眾黨立委20日聯手，將總預算案退回程序委員會，立院24日召開程序委員會，立委羅廷瑋在藍白立委通過將總預算案暫緩列案投票時低頭棄權。羅廷瑋今天上午在臉書中表示自己一夜未眠、滿懷愧疚，自己的思慮不周，更深深的對支持者、對黨團同志感到抱歉，沒有盡到身為在野制衡者該盡的責任，將向黨團自請處分。

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江和樹上午接受本報訪問時直指羅廷瑋「他在擔心自己啦，黨意跟民意考量，要站在監督民進黨的民意這邊，跟黨團同進出不懂嗎，一定要做害群之馬，顯然是在罷免浪頭上害怕被罷免，這樣龜縮棄權不投票反而對手知道「你會怕」，更有理由罷免你。」

江和樹說，部分小草（民眾黨支持者）今年元月因藍白合支持羅，如果是怕影響到台中百姓建設經費福利，棄權還可接受，但台中市長盧秀燕不可能違反黨意對羅下指示，如果有下指示，那台中市部分立委也面臨罷免壓力，怎麼沒有棄權，不要牽拖盧市長，「你就是怕被罷免（才棄權不投票）而已。」

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