竹聯幫明仁會成員組「撲克賽事總監協會」 設「球棒隊」暴力討債

警方於車上查獲球棒等證物一批。（警方提供）

2024/09/25 10:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑事警察大隊今天（25日）公布這波「全國同步掃黑行動專案」成績，共查獲治平專案目標9件62人，查扣不法利得228萬餘元，包括竹聯幫明仁會31歲成員李姓男子，為首的暴力集團，李男涉嫌經營地下賭場，還涉嫌籌組「撲克賽事總監協會（分會）」掩護，又設「球棒隊」暴力討債，警方拘捕7人，依強盜、恐嚇取財與傷害等罪名移送台中地檢署偵辦，李男等2位主嫌3萬元交保，5人限制住居。

中市刑警大隊調查，李男經營地下賭場（撲克牌等），與被害人有租金與賭資等利益糾紛，竟唆使小弟恐嚇被害人，並迫使強簽本票150萬元，交出身上黃金金飾等等手段討債，警方上月（8月）底陸續拘提7人，查扣現金133萬餘元、涉案手機10支、借貸協議書3張、本票5張，以及荷官規則、撲克賽事總監協會資料、股權讓渡書等證物，並於汽車內查扣球棒一批。

警方發現，李男等人涉嫌籌組「撲克賽事總監協會（分會）」，卻又組成暴力恐嚇討債的「球棒隊」，其中1名有債務糾紛的被害人，被強逼簽150萬元本票，還交出身上值錢財物，包括黃金金飾，全案依強盜、恐嚇取財及傷害等罪名移送台中地檢署偵辦，檢方諭知李男等2人各3萬元交保，其餘5人限制住居。

警方查扣的現金（左上）與文件等證物。（警方提供）

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