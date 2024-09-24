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羅廷瑋立院投棄權票 民眾黨江和樹：讓人心寒，對不起小草

國民黨台中立委羅廷瑋今天在立院程序委員會投棄權票，民眾黨台中市黨部主委江和樹表示很心寒，當初叫小草支持他，真的對不起小草。（江和樹提供）

國民黨台中立委羅廷瑋今天在立院程序委員會投棄權票，民眾黨台中市黨部主委江和樹表示很心寒，當初叫小草支持他，真的對不起小草。（江和樹提供）

2024/09/24 21:17

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨立委與民眾黨立委上週五聯手，將總預算案退回程序委員會，立院今天召開程序委員會，藍白立委又通過將總預算案暫緩列案，不過投票表決時，國民黨立委羅廷瑋並未投贊成，而是投棄權，此作法引發民眾黨支持者不滿，民眾黨台中市黨部主委江和樹今晚更在臉書發文，表示很心寒，強調當初叫小草支持他，真的對不起小草，對於他的做法無法認同。

立法院今天召開程序委員會，藍白立委又通過將總預算案暫緩列案，不過投票表決時，羅廷瑋未舉手，議事人員還特別確認羅的投票意願，但羅堅持不投「贊成」，而是投棄權。

江和樹今晚在臉書發文「羅廷瑋投下棄權票，真的讓我很心寒，當時還呼籲小草們投給你，我真的對不起小草」，許多民眾黨支持者紛紛留言「下屆絕對不投他，我見鬼了」、「下屆我家4票收回了」、「這實在讓人心寒」、「我下次絕對號召我東南區親友不要再投給小羅」、「阿伯還幫他拍影片，差勁，國民黨就是這樣啦」。

江和樹表示，當初排除萬難請柯文哲幫他錄影推薦，選前民眾黨在東區帝國糖廠前舉辦造勢晚會也公開請小草支持「國民黨羅廷瑋」，結果現在藍白在立法院談合作，原本應該是大家同進退，羅廷瑋卻投棄權票，實在讓人很心寒，今天自己的手機被小草灌爆，都問他「當初叫大家支持他，結果現在卻這樣？」，希望他能好好解釋，不然2028年中西東南區立委選舉，民眾黨不排除自己推候選人。

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