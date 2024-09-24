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港男來台打工度假？ 慘淪車手被逮

警方破獲跨國詐騙，查扣現金。（圖由民眾提供）

警方破獲跨國詐騙，查扣現金。（圖由民眾提供）

2024/09/24 09:35

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲警分局今天宣布破獲一起跨境詐騙案！鄭姓女子誤信網路投資被騙125萬元而報警，警方將計就計，請鄭女配合詐騙集團面交現款，當場逮捕來自香港的陳姓男車手。

陳男供稱上網見打工度假廣告才於本月19日持簽證來台擔任詐騙車手，專門負責接收不法所得，每次獲取高額報酬，不料，首日上工就被查獲，因陳男供詞避重就輕，警方詢後將全案移送台中地方檢察署偵辦。

鄭姓女子（41歲）在LINE社群網站看到股票投資的招募廣告，因有許多股友在該飆股群組內分享「高獲利、穩賺不賠」的成功經驗，讓她天真地以為賺大錢的機會來了，自8月中旬起，從1、2萬元開始投資，看著在登錄的投資網站內不斷獲利，越來越大膽，逐漸加碼投資至數十萬元，總計匯款或面交方式投入了125萬元。

鄭女獲利數倍想要了結，理財專員竟以各種理由阻止，甚至要求鄭女結清帳戶必須繳交數十萬元的交易稅才能出金，鄭女才驚覺自己會不會是陷入詐騙圈套，因而向警方報案求助。

大甲派出所員警受理鄭女報案當時，假理財專員仍持續透過電話鼓吹鄭女加碼投資賺大錢，警方因此將計就計，請鄭女配合假裝交付160萬元現款，並約車手於19日到大甲區德興路一帶面交，專案小組在現場周邊埋伏監控，當詐騙車手到場取款時，警方果斷出擊，當場逮捕擔任車手的香港籍陳姓男子（42歲）到案，並在陳嫌身上查扣工作手機、識別證1張及偽造投資憑證3張等證物。

陳男供稱，在香港上網時看到一則台灣的招募廣告，聲稱到台灣打工度假工作輕鬆、待遇優且免付旅費等誘人條件吸引，才於9月19日持觀光簽證入境來台擔任詐欺車手，每次提領可獲得高額報酬，但陳嫌對整體詐騙集團運作細節避重就輕，警方調查後將全案移送台中地方檢察署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣陳姓春籍車手身上的假證見等資料。（圖由民眾提供）

警方查扣陳姓春籍車手身上的假證見等資料。（圖由民眾提供）

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