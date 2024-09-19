酒駕男躲巷弄1秒躺平睡著 躲不過罰錢扣車

葉男迴轉躲入巷弄，還打平座椅，1秒鐘就睡著，仍躲不過警方的酒測。（警方提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/09/19 11:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局二分局永興派出所本月16日至17日（中秋節）取締酒駕，短短2小時就取締3件酒後駕車，最令人傻眼的是，葉姓男子開車行經路口時，見警察臨檢，竟來個大轉彎，迅速躲進巷內，趕緊將車輛熄火還打平座椅，「1秒鐘就睡著」，過程都被員警的鷹眼目睹，駕駛朋友轎車的他，酒測超過0.12毫克，面臨3萬至12萬罰鍰，吊扣駕照1至2年，並移置保管車輛，葉男十分懊悔，他直呼「車不是我的，我不知該如何向朋友交代」。

永興派出所於本月16日晚間11時，至17日凌晨1時，在台中市北區中清路與進化北路口實施路檢，短短2小時內竟查獲3件酒後駕車，其中一名駕駛人呼氣酒測值，高達每公升0.6毫克，遠高於公共危險罪的0.25毫克，警方依公共危險罪移送；另一名駕駛人則選擇拒測，處18萬元的罰鍰。

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駕駛朋友轎車的44歲葉姓男子，則是見警察臨檢，猛然大轉彎迅速躲進巷內，趕緊將轎車熄火，還打平座椅，1秒鐘就假裝躺在車上入睡，員警仍發現目睹整個過程，立即上前攔查。

員警發現葉男明顯酒駕，他也坦承案發前於朋友住處飲用啤酒，還借了朋友的車要返家，深怕自己的酒駕行為害朋友的車被扣牌，只能乖乖配合酒測，沒想到酒測值超過法定標準值，被依道路交通管理處罰條例處3萬至12萬罰鍰，吊扣駕照1至2年，並移置保管車輛，葉男也十分懊悔，他不斷強調，不知該如何向朋友交代。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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