「不二糕餅」蛋黃酥被爆「內餡夾蟑螂」！業者回應了

台中知名排隊名店「不二糕餅」被民眾爆料蛋黃酥有蟑螂。（翻攝自網路）

2024/09/12 11:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中知名排隊名店「不二糕餅」被爆有蛋黃酥有蟑螂，有網友在臉書社團爆料到該店買一盒蛋黃酥，長輩吃了發現蟑螂，「只剩一半蟑螂身體，很有可能代表另外一半蟑螂已經被吃下肚」，並附上多張蟑螂屍體與蛋黃酥的照片，引發網友論戰。業者回應，若有這麼大的異物還能非常完整包入蛋黃酥內，機率相對較低，正積極聯繫這名客人，了解商品正確訊息。

位於台中的「不二糕餅」，標榜技術傳承自彰化老餅店「不二家」，每逢秋節前以蛋黃酥為主打，越接近秋節人越多，排隊人龍宛如「貪食蛇」，因買氣太旺，光是排隊發號碼牌就有300號，往年除車輛違規併排造成壅塞，警方也到場取締開單告發違規併排停車。

請繼續往下閱讀...

網友在爆料公社二社PO出圖文「超噁心~不二糕餅店蛋黃酥中間，竟然有蟑螂」，指自己帶了一盒「不二糕餅」的蛋黃酥給長輩，結果對方吃到一半感覺怪怪的，内陷竟藏著一隻小蟑螂，看到只剩一半蟑螂身體，很有可能代表另外一半蟑螂已經被吃下肚，原本長輩身體最近不太好，現在又吃到蟑螂，很擔心長輩身體是否會被影響，批評「不二是間這麼大、又這麼多人喜歡的店鋪，怎麼食安控管這麼糟糕啊，真是嚇死人了」。

網友紛紛留言「超噁的」、「這太誇張了吧！」、「香到蟑螂也擋不住」、「排隊買蟑螂」，不過也有網友看到照片質疑，蟑螂過於乾淨．認為蛋黃酥包著整顆蛋黃，蟑螂應該進不去，「真令人懷疑⋯⋯這麼乾淨完整的蟑螂腳」、「感覺像是被切成兩截的」、「斷面太整齊了」引起兩派網友不同看法。

對此，不二糕餅表示，針對商品異物事件，正在積極聯繫這位客人，希望取得更明確的商品訊息，若有取得聯繫，後續也會再詳細了解商品實際狀況，強調不二糕餅非常重視食品衛生安全，公司固定每兩週就會請消毒公司以及除蟲公司定期檢驗與消毒，門店夥伴們也都是每天關店後仔細做好內部環境清潔。

不二糕餅也表示，每一顆蛋黃酥都是師傅純手工包製，因豆沙及油皮相對非常柔軟，若有這麼大的一個異物要在包製過程中還要能夠非常完整的包入蛋黃酥內，機率相對較低。感謝該名客人的反饋，不二糕餅會再更嚴謹把關每一道製餅作業程序，與豆沙協作廠商都非常注重環境衛生與食品安全，也會請紅豆沙協作廠商做更嚴謹把關。

台中市食安處表示，依據食品良好衛生規範準則規定，食品製程中應採取有效措施，防止病媒或其它雜物混入食品中，針對民眾反映糕餅中疑似含有蟑螂，此案食安處已錄案，將前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

台中知名排隊名店「不二糕餅」被民眾爆料有蛋黃酥有蟑螂，業者回應，若有這麼大的異物還能非常完整包入蛋黃酥內，機率相對較低。（翻攝自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法