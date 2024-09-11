台中檢警瓦解「廢油一條鏈」污染集團 合計起訴25人、沒收1億

台中烏日番仔園圳遭不法人士傾倒廢潤滑油，污染農田，台中地檢署溯源追查，破獲「廢油一條鏈」環保犯罪產業鏈。（記者陳建志翻攝）

2024/09/11 17:28

〔記者陳建志／台中報導〕台中市烏日區番仔園溝圳近年來遭不肖廠商濫倒廢切削油，污染環境和農田，台中地檢署檢察官陳宜君組成專案小組深入追緝，發現有工廠、油品及環保公司勾結，形成「廢油一條鏈」共犯結構，陸續執行5波搜索，起訴19人，今年7月又逮捕張姓負責人，近日偵結，再起訴張男和公司等6人，此案總計起訴25人，聲請沒收犯罪所得總計超過1億元。

台中地檢署去年3月透過「檢警環林查緝平台」接獲通報，烏日區番仔園圳遭不法集團偷倒廢油污染河川、農田，立即指揮保七總隊第三大隊第二中隊、環境部環境管理署中區環境管理中心、市府環保局等單位組成專案小組深入偵辦，發現番仔園圳多年來持續遭不肖廠商亂倒廢棄切削油等各種廢油，強酸、重金屬沿溝渠流入農田。

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台中地檢署指出，溝圳往下綿延500公尺都是稻田，匯入烏溪直到出海口，影響地下水、農業灌溉、養殖漁業、民生用水及潮間帶生態甚鉅。查獲的廢切削油水混合物pH值小於2，經毒性溶出試驗顯示含超標的銅、鉻、鉛等有害重金屬，嚴重傷害環境生態。

檢警追查後發現有多間金屬加工廠、油品及環保公司勾結，形成「廢油一條鏈」的環保犯罪產業鏈，經蒐證後陸續執行5波搜索，已起訴曾姓男子等19人，聲請沒收犯罪所得超過1億元。

檢警今年7月又逮捕張姓負責人等6人，從查扣的公司帳冊初估，張男違法偷倒油的行為恐超過17年，持續擴大調查釐清中，近日將張男等6人依違反廢棄物清理法未經主管機關許可，提供土地堆置廢棄物、未領有許可文件非法從事廢棄物貯存、清除、處理等罪嫌起訴，全案共起訴被告25人、搜索29處、羈押9人、交保11人，成功瓦解「廢油一條鏈」環保犯罪集團。

台中地檢署溯源調查，查獲仍有不法業者偷倒廢油污染環境。（記者陳建志翻攝）

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