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時代眼淚！台中1年關3家獨立書店 天龍圖書9月底關門

天龍圖書位於台中市第二市場斜對面，預計營業到9月底。（記者黃旭磊攝）

天龍圖書位於台中市第二市場斜對面，預計營業到9月底。（記者黃旭磊攝）

2024/09/03 17:27

〔記者黃旭磊／台中報導〕天龍圖書台中店本週於臉書公布位於台灣大道一段340號店面，預計營業到9月底，全部圖書、書架及字畫斷、捨、離拍賣，負責人沈榮裕說，台中在拚結束營業大拍賣全部超低價，書帖每本最低10元起，而中年書迷不捨表示，「讀書時代買電腦書，又一家文青愛店關門」。

天龍圖書位於台中市第二市場斜對面，是中區三民路與台灣大道一段路口精華店面，今天拉下鐵門，店家於臉書張貼「用感謝說再見」公告，負責人沈榮裕對書迷喊話稱，拚結束營業大拍賣、預計本月底結束，期待愛書人關懷的眼神走進書店，有中部朋友請幫忙介紹。

當地人士指出，最近有不少懷舊書迷趕來採購，有人一次買6個小書架，借用推車自己推回家，每個書架只要300元相當便宜，而「台灣府志」線裝書上萬元拍賣不到2千元，精裝彩色書每本99元、英文版古董年鑑出清價99元，顧客從學生時代就是常客，充滿舊時回憶。

王姓書迷說，過去唸書時常來買電腦書，之後才開賣簡體書，老闆沈榮裕是無可救藥的賣書人，總是想方設法堅持書店這一行。

天龍圖書創立於台北市重慶南路一段，至今有46年歷史，2018年從台北南下台中開店，當年由於旅館進駐重慶南路導致房租高漲，老字號金石堂結束營業後，沈榮裕看中台中房租相對便宜，沒想到經營6年多後不堪虧損拉下鐵門。

台中去年8月曾連續關掉益品書屋台中館及羅布森書蟲房等獨立書店，台中市文化局表示，目前在文化部文化幣網站內，市區有52家獨立書店，分別是豐原區建成書局、霧峰區沙盒實驗書社、龍井區午後書房二手書店及葉形書店，各書店以不同型態努力經營，鼓勵書迷支持讓書香氣息在台中停駐飄香。

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