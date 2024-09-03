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台63線大里路段9/4封路施工 替代路線看這裡

台63線大里路段9月4日將封路施工，公路局員林工務段公布替代路線，提醒民眾改道行駛。（記者陳建志翻攝）

台63線大里路段9月4日將封路施工，公路局員林工務段公布替代路線，提醒民眾改道行駛。（記者陳建志翻攝）

2024/09/03 16:22

〔記者陳建志／台中報導〕公路局中區養護工程分局員林工務段為提升公路服務品質，將於9月4日進行台63線南下3K+200至3K+600路面刨鋪施工，施工時間從上午8點30分至下午5點止，施工時採主線半半施工，封閉匝道方式進行，請用路人改走中投西路等替代道路。

員林工務段長秦滄漪表示，近來在進行台63線中投公路的路面刨鋪，明天將進行南下大里路段3K+200至3K+600，約400公尺的路面刨鋪工程，施工時間從上午8點30分至下午5點止，請民眾配合交管走替代道路。

秦滄漪表示，明天施工期間，台63線南下3K+000上主線匝道（文心南路口附近）封閉，請用路人改走中投西路平面道路，並在63線4K+100上匝道回到高架主線。

施工期間，台63線南下3K+300下主線匝道也將封閉，用路人若想前往大里路，可以提前在大里一（2K+100）下匝道，並沿中投西路往霧峰方向行駛；或者在（5K+800）的霧峰路段下匝道，並在霧峰五福西路迴轉後，上北上高架主線，並在（4K+600）下匝道，並沿中投東路平面道路行駛銜接大里路。

秦滄漪提醒用路人，明天施工期間配合現場交通管制人員指揮通行或提前改道行駛避開施工路段，如遇雨天順延，當日不施工，施工動態訊息請多利用公路局智慧化省道即時交通資訊系統，並隨時收聽廣播訊息，施工不便，尚請見諒。

台63線大里路段9月4日將封路施工，公路局員林工務段公布替代路線，提醒民眾改道行駛。（記者陳建志翻攝）

台63線大里路段9月4日將封路施工，公路局員林工務段公布替代路線，提醒民眾改道行駛。（記者陳建志翻攝）

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