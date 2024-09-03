9/28台中F1賽車展演 交局建議買N區捷運市政府站、S區水安宮站下車

國際賽車展演活動大眾運輸資訊。（市府提供）

2024/09/03 15:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕F1國際賽車展演，9月28日中午將於中市七期市政路進行封街展演，預期吸引3萬名觀眾進場，交通局規劃捷運、市區公車及接駁車三管齊下的交通策略，分析超過一半為外縣市旅次，另有部分國外旅次，建議購買N區的民眾可搭乘至捷運市政府站下車、購買S區的民眾可搭乘至捷運水安宮站下車，步行約5至10分鐘即可抵達活動會場。

另外，會場周邊計有25條公車路線行經，且班次密集，大眾運輸非常便利，公車站牌主要分布於惠中路、惠來路、河南路、市政路、黎明路及文心路，建議民眾於出發前，請事先確認國際賽車展演的購票區域，並於鄰近站牌處下車，減少步行時間。

交通局長葉昭甫表示，民眾除了搭乘彩繪公車來看賽車，交通局在活動前沙盤推演，提前掌握人流的可能方向，另為提升民眾使用大眾運輸意願，配合賽車活動主視覺，交通局特別在文心路及台灣大道兩大主幹道上，自8月28日起至9月28日規劃近20輛彩繪公車上路，包含304路、306路、綠2及綠3等4條公車路線。

交通局指出，主辦單位於活動當日有提供免費接駁服務，接駁民眾往返水湳停車場及會場。往會場方向自早上10時至下午2時，約每10分鐘1班車、離開會場方向自下午2時至下午4時，約每20分鐘1班車，坐滿即發車。

其中，往會場接駁點位於經貿路及大鵬路口，沿途會停靠下車點1「河南市政北二路口」、下車點2「惠來市政南一口」，N1至N7觀眾區建議於下車點1下車，S3至S6觀眾區建議於下車點2下車，回程亦同，會場周邊停車空間有限，請於創研22、創研26及創研21等外圍停車場停車後轉乘接駁車前往會場。

交通局將在9月25日至28日推出「Taichung go 24小時」及「Taichung go 48小時」暢遊套票，以63折的超優惠價格就可買到，台中市區公車、捷運任你搭。

市府於文心路及台灣大道兩大主要幹道規劃近20輛彩繪公車，鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往會場。（市府提供）

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