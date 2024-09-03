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    9/3軍人節魚丸伯義煮列車駛入眷村 建國國小千名師生大啖魚粥

    志工熱心揮汗煮粥。（記者張軒哲攝）

    志工熱心揮汗煮粥。（記者張軒哲攝）

    2024/09/03 14:00

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中大坑「魚丸伯」吳明道 偏鄉義煮今年滿十年，義煮列車到訪105所學校，9/3軍人節當天來到了清水區建國國小，學校地處眷村區，學生大多是軍人子弟的後代，魚丸伯動員五十名志工幫千名師生加菜煮魚粥。

    魚丸伯偏鄉義煮今年已滿十年，已超過百間學校，從台中市和平區、苗栗縣泰安及南庄偏鄉部落，遠至南投縣仁愛、信義鄉與阿里山鄒族部落，新竹縣尖石鄉山區小學，義煮隊伍每一次深入偏鄉，為了給小朋友獻上一碗熱騰騰的魚粥和滿滿的愛，並教導他們手心向下和施與捨的道理，傳遞善的能量給孩子們。

    魚丸伯的兒子吳昭榮說，因為受到建國國小校長黃朝恭的熱情邀約，加上議員沈佑蓮是建國國小校友，她協助集資，各界愛心串連，今日有五十名志工到清水義煮。

    吳明道說，今日為全校師生共千餘名師生義煮，以往都是以偏鄉的小學師生為主，但這次是歷年來第一次替破千人的學校義煮，不管是人力或是物力都將會是一場挑戰，帶領一群志工們在炎夏揮汗煮粥，獻上微薄之力。

    建國國小學生開心吃粥。（記者張軒哲攝）

    建國國小學生開心吃粥。（記者張軒哲攝）

    建國國小校長黃朝恭（左2），感謝市議員沈佑蓮（右2）與魚丸伯吳明道（右1）。（記者張軒哲攝）

    建國國小校長黃朝恭（左2），感謝市議員沈佑蓮（右2）與魚丸伯吳明道（右1）。（記者張軒哲攝）

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