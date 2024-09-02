糗大！車牌遭註銷行竊車牌懸掛 竟偷到註銷車牌遭查獲

台中市陳姓男子（右）車牌遭註銷，竟行竊別人車牌懸掛，沒想到偷到的車牌也被註銷，被警方查獲送辦。（記者陳建志翻攝）

2024/09/02 07:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中陳姓男子因自己的車牌遭註銷，為規避警方查緝開車上路，竟竊取一輛停在路邊自小客車的車牌，並懸掛在自己的車子上路，沒想到該面車牌因逾期檢驗也已遭監理站註銷，霧峰分局警方獲報追緝，發現陳男開車出現在大里，順利將他查獲，並意外發現陳男另案遭通緝，訊後依竊盜、毀損等罪嫌移送法辦，並依法開單告發。

霧峰分局表示，為有效遏止偽變造車牌，維護民眾車牌遭冒用的法律權益，近來規劃編排「淨牌專案」，加強取締偽變照牌照、使用吊銷註銷的牌照、牌照借供他車使用或使用他車牌照、已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛等違規項目。

請繼續往下閱讀...

近日並接獲民眾報案，表示自己停在路邊自小客遭毀損且車牌被拔走，經警方到場勘查、調閱監視器深入追查，查出一輛白色自小客車懸掛該面車牌涉嫌重大，分析掌握車輛動態暗中埋伏，終於在台中市大里區查獲陳姓犯嫌及懸掛偷竊車牌的自小客。

陳男供稱，因自己的車牌遭註銷，擔心沒有懸掛車牌上路遭取締，才會趁四下無人時行竊停放路旁的自小客車車牌，並安裝在自己的車上，以為這樣就能躲過警方查緝，卻不知道行竊的車牌因逾期檢驗也已經被監理站註銷，讓犯行曝光。

警方在逮捕陳男核對身分時，更意外查出陳男當天因另案已經遭發布通緝，訊後依竊盜、毀損等罪移送台中地檢署偵辦，通緝部分解送該管地檢署歸案，另懸掛他車號牌依據道路交通管理處罰條例依法告發。

霧峰分局分局長廖誌銘表示，因偽變造車牌衍生案件與日俱增，除規劃編排專案勤務針對疑似使用偽造車牌上路的車輛加強攔查，更結合智慧警勤車牌辨識輔助系統，加強查察贓車等黑名單車輛，並呼籲民眾車牌屬公路監理機關所核發的特種文書，私下偽造、變造車牌，涉嫌觸犯刑法偽造特種文書罪，切勿心存僥倖、以身試法。#

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法