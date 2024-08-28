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    中市公辦都更遭批速度慢 都發局長說明進度

    都發局長李正偉表示，兩案公辦都更在進行中。（記者蘇金鳳攝）

    都發局長李正偉表示，兩案公辦都更在進行中。（記者蘇金鳳攝）

    2024/08/28 17:11

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市公辦都更進度為何？民進黨中市議員黃守達今天在市議會提出質疑，指台中市公辦都更速度太慢，進度遠遠落後各縣市，去年就要求市府成立如「都市再生中心」來專責處理公辦都更，都發局說要研議成立專案機構，但至今已一年，卻都無任何進度。

    都發局長李正偉表示，市府正推動「豐原火車站後站周邊地區公辦都市更新整體規劃暨招商案」及「原建國市場及附近地區都市更新事業招商計畫」兩案公辦都更，豐原案預計今年底辦理招商先期規劃公告作業，而建國市場案目前尚屬於先期規劃階段，後續將辦理說明會；至於「都市再生中心」市府已爭取並獲得內政部經費補助，辦理推動都市更新專案辦公室計畫。

    黃守達表示，根據審計報告雖說台中市都更73件，但台中市公辦都更卻是進度緩慢，台中市目前只有豐原週遭與建國市場週遭兩案，遠不及其他五都表現，市府顯然對於舊城再生不夠重視。

    黃守達表示，去年10月便曾經在議會質詢都發局，究竟何時才要確定都市更新的專責機構方案，當時都發局回覆研議中，結果研議了一年仍然沒有結果，連審計處都看不下去，要求都發局加強。

    市議員黃守達質疑都發局公辦都更進度太慢。（記者蘇金鳳攝）

    市議員黃守達質疑都發局公辦都更進度太慢。（記者蘇金鳳攝）

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