偵查佐李旺青通過刑事3等特考 台中烏日分局長貼紅榜

台中烏日分局偵查隊偵查佐李旺青（右）高中刑事警察特考三等考試，烏日分局長尤啓南（左）貼紅榜祝賀。（記者陳建志翻攝）

2024/08/27 21:20

〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府警察局烏日分局偵查隊偵查佐李旺青，利用休假、勤餘零碎時間念書，歷經3年苦讀，今年參加刑事警察三等特考，從全國425名考生中脫穎而出，因錄取率僅8%相當不容易，分局長尤啓南特別前往偵查隊張貼紅榜，並致贈紀念品獻上祝賀。

烏日分局表示，李旺青是警專32期，2015年從警專畢業後，被分發到台中服務，先擔任制服警察，因對辦案有興趣，轉考偵查佐，成功踏入刑事偵查工作，屢破詐欺集團案件，績效斐然。因平日的勤業務量相當繁重，常日夜顛倒，但他仍利用零碎及勤餘時間埋首苦讀。

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李旺青經3年苦讀，參加刑事警察三等特考，今年全國有425位考生應考，最終只錄取34位，錄取率僅約8%，競爭相當激烈，他從各方高手中脫穎而出，順利錄取，相當不容易，經受訓10個月後，可擢升2線1星的巡官。

烏日分局長尤啓南，特別前往偵查隊張貼紅榜並致贈紀念品，與偵查隊長詹前祈祝賀他金榜題名，並期許陞職就是責任的加重，未來能藉由不同職務歷練，將豐富刑事經驗傳承下去。

台中烏日分局偵查隊偵查佐李旺青（中）高中刑事警察特考三等考試，烏日分局長尤啓南（左2）、偵查隊長詹前祈（右2）祝賀他金榜題名。（記者陳建志翻攝）

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