台中梧棲農會總幹事王秝毅肝癌過世 享壽62歲

梧棲區農會總幹事王秝毅，肝癌去世。（擷取自王秝毅臉書）

2024/06/09 20:59

〔記者歐素美／台中報導〕台中市梧棲區農會總幹事王秝毅，驚傳肝癌去世，享壽62歲。王秝毅的弟弟梧棲浩天宮重建委員會主委王經綻表示，姊姊是2周前身體不適，到林口長庚醫院就醫，檢查出罹患肝癌四期，經細胞治療，突於今早去世。

知情人士表示，王秦秝毅於今4月與農會人員到中國旅遊，返台後即出現身體不舒服，不料，其婆婆又在5月底去世。

王經綻說，5月母親節時，全家還一起在新天地聚餐，當時姊姊的身體狀況並看不出有什麼問題，不料，2周前，姊姊突然身體不適，前往林口長庚醫院治療，檢查出罹患肝癌4期，腫瘤已12公分大，經以細胞治療，花費50萬元打了一針，原本以為會好轉，不料，今天上午7點多，他就接獲姊夫通知姊姊已去世。

王秝毅因從小就對農業充滿興趣，畢業後即進入農會當職員，待過保險、供銷、會務及信用部門，從基層打拚；2013年獲選梧棲區農會總幹事，上任後打造小而美的「五七小舖」，販售上百種農特產，佳績傲視其他農會。

王秝毅去年成立五七烘焙俱樂部，提供在地家政班員及當地民眾烘焙學習及食農教育使用，任內不斷研發新產品及開源節流，去年並榮獲績優總幹事肯定。

台中市農業局表示，因梧棲總幹事任期只剩不到1年，依農會法勿需補選，可指定秘書代理。

梧棲區農會總幹事王秝毅（右），驚傳肝癌去世。（擷取自王秝毅臉書）

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