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每4天撞1次！中市警公布今年10大易肇事路口 這裡又是第一

中市警局公布今年10大易肇事路口，以西屯區台灣大道與文心路口，再度蟬聯第一。（警方提供）

中市警局公布今年10大易肇事路口，以西屯區台灣大道與文心路口，再度蟬聯第一。（警方提供）

2024/06/06 13:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局交通警察大隊今天（6日），公布今年的10大易肇事路口，第一名依舊是西屯區台灣大道與文心路口，該路口從今年初至5月底，共發生A2（受傷）或A3（單純財損）車禍共36件，平均約每4天就發生一起車禍，肇事熱時（車禍集中時段）是傍晚6時至晚間8時，肇事主因是未保持行車安全距離，亦即該路段經常壅塞，車輛走走停停時，沒保持安全距離而追撞的比例最高。

上述十大易肇事路口，西屯區佔了6處，北屯與北區各2處，第一為西屯區台灣大道與文心路口，亦即台中市政府旁路口，熱時為傍晚6時至晚間8時，主因未保持行車安全距離；第二為北屯區文心路與崇德路口，熱時為中午12時至下午2時，主因也是未保持行車安全距離；第三為西屯區環中路與中清聯絡道口，這是台74線、國道一號高速公路的聯繫處，熱時為上午10時至中午12時，肇事主因為分心駕駛，例如行駛中接電話等；第四為三民路與崇德路口，這是知名的五叉路口，熱點為下班下課的下午4時至傍晚6時，肇事主因是未保持行車安全距離。

第五為北區中清路與五權路口，熱時是上午8至10時的上班時段，主因為違反標誌標線禁制，例如直行車佔用轉彎車道等；第六、第七為西屯區台灣大道與惠中路口，以及台灣大道與惠來路口，兩路口分別位於新光三越百貨公司、台中市政府附近，但熱點不一樣，惠中路口是上午8至10時，惠來路口是下午2至4時，肇事主因都是未保持行車安全距離。

第八為西屯區環中路與市政路口，熱時為下午2時至4時；第九為北屯區文心路與中清路口，熱時是下午4時至傍晚6時，這兩處路口的肇事主因，都是未保持行車安全距離；第十為西屯區市政北七路與惠中路口，熱時為傍晚6時至晚間8時，主因為右轉車提前變換車道。

警方這兩天邀請專家會勘，針對各路口各有改善措施，例如昨天（5日）會勘排名第八的環中路與市政路口，肇事原因包括不當駕車（自摔、稍微偏駛車道） 、未保持行車安全距離與間距、闖紅燈直行，樣態則包括市政路左轉環中路有4個車道，都可以左轉上台74線，但是聯繫台74線匝道卻只有1線匝道，容易導致4股車流交織搶道側撞；其次是台74線東、西二側下匝道路口，車流多而不易淨空，或車輛搶快通過路口而相撞，中市政府交通局與警察局上月設置圖形化指示標誌等措施，藉此改善搶道相撞亂象。

被中市警局列為第八易肇事路口的西屯區環中路與市政路口，本月3日即發生女子開車自撞護欄車禍。（記者張瑞楨翻攝）

被中市警局列為第八易肇事路口的西屯區環中路與市政路口，本月3日即發生女子開車自撞護欄車禍。（記者張瑞楨翻攝）

台中警方針對易肇事路口，有加強警力疏導或取締違規等措施。（警方提供）

台中警方針對易肇事路口，有加強警力疏導或取締違規等措施。（警方提供）

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