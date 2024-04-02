清明兒童節連假出遊 中市籲慎選合法旅宿

清明連假，台中市觀旅局將加強日租套房等稽查。（圖由觀旅局提供）

2024/04/02 09:17

〔記者歐素美／台中報導〕清明兒童節4天連假即將到來，台中市觀光旅局表示，麗寶樂園、東勢林場遊樂區、大雪山及八仙山國家森林遊樂區紛紛推出兒童入園優惠活動，台中的旅宿業者也為連假推出各項住宿優惠及系列活動，呼籲民眾到台中遊玩旅遊住宿應慎選經政府機關核發旅館業或民宿登記證暨專用標識的合法旅宿，以保障自身權益及安全，才能住得安心、玩得開心。

觀旅局強調，台中日租套房等非法旅宿多位於交通要點或熱門商圈周邊，業者透過網路訂房平台刊登精緻裝潢的房間照片，主打交通便利、價格低廉，用來吸引消費者入住，但未經政府建管、消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，也未投保公共意外責任險，嚴重危害旅客住宿安全。

業者為規避政府查緝，登載資訊往往不完整，聯繫交易過程也不透明，一旦發生緊急意外事件或消費糾紛，消費者恐求償無門，甚至可能危及自身生命安全。觀旅局呼籲民眾旅遊安排務必選擇台中合法旅宿業，以保障自身住宿安全及消費權益。

觀旅局長陳美秀並推薦民眾到台中可登山健行，享受戶外休閒、親近大自然！台中大坑風景區有14條不同特色主題的登山步道，不管是眺望優美山色風采或者體驗豐富多元的自然生態，還是探索好玩有趣的森林體能訓練場，跨足休閒遊憩及健身挑戰不同程度的多元路線，歡迎呼朋引伴前來體驗。

歡慢活旅程的民眾，則可到山區的東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道，享受全程綠意盎然、平緩好騎，還能沿途欣賞雄偉的花梁鋼橋與壯闊的大甲溪谷，恣意暢然。除了登山健行、騎鐵馬，更不要錯過台中后里馬場「美洲瘋馬夢想大馬戲團」的表演，來自世界各國馬戲特技演員精湛的演出，保證讓大人小孩驚呼連連。

觀旅局並提醒民眾若發現有經營日租套房或其他非法旅宿場所，可檢附明確經營事證資料向台中市觀旅局提出書面檢舉，經查證屬實，裁罰金額10萬元以上，市府在收到罰款後將提撥10%至15%作為檢舉獎金。

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