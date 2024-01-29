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台灣塔變身台中101 房價恐炒一波後仍有漫長路

台中市府將變更原台灣塔旁的創研二用地為創研三，做台中101的BOT招商，目前該地仍是雜草一片，經發局力拼市長盧秀燕本屆任期內完成招商。（記者唐在馨攝）

台中市府將變更原台灣塔旁的創研二用地為創研三，做台中101的BOT招商，目前該地仍是雜草一片，經發局力拼市長盧秀燕本屆任期內完成招商。（記者唐在馨攝）

2024/01/29 08:38

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〔記者唐在馨／台中報導〕台中市政府正進行「水湳經貿園區」通盤檢討（草案）公開展覽，2月1日要開說明會，原台灣塔變身為「台中101」，雖然市府換地點又提高容積，但市府預估從進行評估規劃到確定招商，最快也只能在本屆市長任內完成，真正動工要到下屆市長。

地方人士則表示，水湳經貿園區接下來將有會展中心、綠美圖、轉運站等重大建設陸續完成，原台灣塔旁邊的電影中心（現更名為流行音樂中心）也已招商，台中重量級的建商已陸續在水湳推案，房價動輒70，80萬起跳，如果再加上「101」概念大型BOT招商，預期第一個有反應的將是水湳經貿園區的房價。

如果照經發局以及盧秀燕市長目前的概念，不論是「台中101」或是「台灣智慧營運塔」，都必需有極高強度的商業功能外，也要有地標建物等期待，一般廠商有無意願進場？又有沒有能力進場？恐怕仍有待觀察。

對此經發局表示，目前都發局先辦地目變更，待完成地目變更，經發局也會同步進行BOT的招商規劃，有信心在盧秀燕市長本屆任期內完成招商，但實質動土興建，可能真的要到下屆市長任期才來的及。

新的台灣智慧營運塔（台中101）位於經貿路以及大鵬路口，現為「第二種創新研發專用區」，將變更為「第三種創新研發專用區」，面積約3.18公頃。而土地使用強度部分，建蔽率維持不變、容積率則由200%調整至630%。

台中市府將變更原台灣塔旁的創研二用地為創研三，做台中101的BOT招商，從該地還能遠眺原台灣塔用地，目前該地仍是雜草一片，經發局力拼市長盧秀燕本屆任期內完成招商。（記者唐在馨攝）

台中市府將變更原台灣塔旁的創研二用地為創研三，做台中101的BOT招商，從該地還能遠眺原台灣塔用地，目前該地仍是雜草一片，經發局力拼市長盧秀燕本屆任期內完成招商。（記者唐在馨攝）

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