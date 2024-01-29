胡志強台灣塔「被消失」 原地點將回復公園樣貌

前台中市長胡志強歷經二次國競圖要在水湳經貿園區推出的台灣塔，如今確定「被消失」，建物不會蓋外，地點也更換。（記者唐在馨翻攝）

2024/01/29 07:31

〔記者唐在馨／台中報導〕前台中市長胡志強任內進行國際競圖預備花80億興建的「台灣塔」，歷經2位3屆市長林佳龍及盧秀燕，不但改變名稱以及計畫內容，市府最近進行水湳經貿園區通盤檢討（草案），內容己確定己更名為台灣智慧營運塔（原台灣塔）將變更地點，原地點將回復公園樣貌。

台灣智慧營運塔是胡志強在合併前原台中市長任內推動的興建案，歷經國際競圖，預備要做全台灣最高的地標型建物，但合併後胡志強任內台灣塔必需克服諸多建築問題，最終無法動土，林佳龍上任後考量原本80億預算要巨增為160億，因此改規劃智慧營運中心，同樣也經過國際競圖，最後也未動工，林佳龍落選下台。

盧秀燕接任後將該建案改名為台灣智慧營運塔，同時還在上任後第一年遠赴歐洲考察，但在她第一屆任期將滿時，決定改成BOT，並規劃朝「台中101」的方向發展。

由原本的地標型建物，到智慧營運大樓，再到盧秀燕要做的台中101大樓，市府要BOT招商時，原本地目可以做的商業用途太小，在2月1日將進行的台中「水湳經貿園區（草案）通盤檢討公開展覽說明會」，己可看到台灣智慧塔將變更地點。

對此，中市府都發局表示，目前更換地址是草案，仍要市長定奪，這次通盤檢討是為更換地點做準備，會將原本位於台灣智慧營運塔旁邊的第二種創新研發用地，變更為「第三種創新研發專用區」，面積達3.18公頃，容積將由目前的百分之200調整到百分之630，未來「台灣智慧營運塔」肘可以在招商上充份運用，而未來土地也會增加旅館，休閒服務，金融保險等等產業別，提升其複合使用機能。

在此情況下，原本胡志強台灣塔預定地也將回歸公園使用，當年胡志強曾在此興建了一個台灣塔的興建模組，但多年來該塊用地都用鐵皮圍著，鐵皮都已生鏽，都發局表示，未來應該拆除，時間點還未定案。

胡志強任內曾在台灣塔預定地興建了一個模組，如今歷經十餘年，地點將變更，模組也將拆掉，變回公園樣貌。（記者唐在馨攝）

胡志強任內曾在台灣塔預定地將變更，原址被鐵皮封了十幾年，已經生鏽，將被拆除。（記者唐在馨攝）

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