醉漢擋車門、向保全揮拳遭壓制 台灣高鐵：嚴厲譴責暴力

台中高鐵昨日下午發生酒醉乘客阻擋車門關閉，還數度向車安保全揮拳，最終迅速被車安保全壓製在地。（圖擷取自社會事新聞影音）

2024/01/28 12:57

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酒醉阿北擋高鐵列車門 揮拳攻擊保全員遭壓制送辦

〔記者丁奕／台北報導〕台中高鐵站昨（27）日下午837次南下列車，有一名酒醉男子阻擋車門關閉，高鐵公司人員多次勸說無果，男子還數度向保全揮拳，最終遭保全壓倒在地。台灣高鐵表示，嚴厲譴責暴力行為，已通報鐵路警察，將配合調查並提供保全人員必要協助。

台中高鐵昨日下午發生酒醉乘客阻擋車門關閉，遭車安保全勸離時，還數度向車安保全揮拳，最終迅速被車安保全壓製在地，列車車門才得以關閉，此次突發狀況也遭民眾拍下，並上傳至網路。

高鐵表示，此案為車安保全依照勤務要求，協助處理酒醉旅客影響乘車秩序而衍生的肢體衝突，台灣高鐵公司除表達遺憾外，更要對暴力行為表達嚴厲譴責。

高鐵指出，已於第一時間通報鐵路警察，全案依法辦理，公司除將配合調查，也會提供保全人員必要協助。

此次車安保全獨自面對具攻擊性的酒醉乘客，可將其迅速撂倒壓制在地，與其有武術背景有關。因台灣高鐵自2020年5月起即聘請特勤或武術背景的菁英保全，上車擔任車安保全，配備甩棍、防刺擋板等，盼在有衝突或緊急狀況時，避免衝突升溫及保護好周遭旅客，爭取避難時間。

高鐵規定，車安保全人員須有軍警、特勤的職務工作經驗，或具有武術證照（跆拳道、空手道、柔道、搏擊等段位證照），再經專業訓練、高鐵服務訓練，通過後才能上車。

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