武陵農場櫻花季2/8登場！周邊車輛管制 賞櫻專車預約要快

武陵農場櫻花季2月8日至2月29日登場，民眾可提前預約豐原客運865路（含區）公車上梨山，次日再轉「梨山－武陵農場」賞櫻專車到武陵農場。（台中市交通局提供）

2024/01/27 16:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕武陵櫻花季即將於2月8日到2月29日盛大登場，武陵農場周邊道路活動期間車輛管制，民眾可提前預約豐原客運865路（含區）公車前往梨山、次日再轉「梨山－武陵農場」賞櫻專車到武陵農場，人潮眾多，台中市政府呼籲提早預約。

每年武陵櫻花季吸引眾多人潮，民眾可提前透過網路或電話預約豐原客運865路（含區）公車上梨山，次日再轉乘以「TBS台北轉運站」APP預約的「梨山－武陵農場」賞櫻專車到武陵農場。

台中市交通局長葉昭甫指出，「梨山－武陵農場」賞櫻專車提供2種購票方式，第1種為現場排隊購票，民眾可於每天下午4點到6點，到梨山遊客中心購買隔天車票，每人限購6張，現場售完為止；第2種是透過「TBS台北轉運站」APP預購賞櫻專車套票，民眾可依行程安排彈性選擇購票方式。

賞櫻專車每天3班次，停靠梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場等站，以原車去返方式搭乘，相關接駁及購票資訊可上「豐原客運官網」查詢（http://www.fybus.com.tw/），交通管制措施也可上「公路局113年武陵農場櫻花季疏運措施專頁」（https://reurl.cc/krlD09）查詢。

台中市雙十公車追櫻指南。（台中市交通局提供）

公路局武陵農場櫻花季交通道路管制資訊。（台中市交通局提供）

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