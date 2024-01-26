「神仙下凡」送禮到家 創世助弱勢溫暖過好年

3尊神仙推金丹奶奶散步曬太陽。（記者張軒哲攝）

2024/01/26 17:12

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆新年將至，今日創世台中院院長陳韋龍、資深義工楊菲榮及吳麗香賢伉儷，盛裝巧扮成玉皇大帝、財神爺及土地婆，將白米、管灌營養品、尿布、看護墊等照護物資送到潭子區金丹奶奶住家，並帶來祝福春聯，讓金奶奶笑開懷，藉此呼籲各界在寒冬來臨之際，送暖給弱勢家庭，讓他們感受年節的溫暖與氛圍。

高齡89歲、喪偶獨居的金丹，因兒女定居南部，距離較遠，生活起居就近由住在附近的乾女兒每天返家探望及協助採買日常用品、餐食。2023年8月奶奶從床上起身要至便盆椅如廁時意外跌倒，鄰居聽到呼救聲趕來查看，經送醫後，醫師診斷下肢踝關節脫臼。同年年11月又再次跌倒，經轉介，創世台中院遂開始至金奶奶家提供到宅服務，由專業護理師替她傷口護理及關懷訪視等，讓奶奶傷口盡快復原及安心生活。

陳韋龍表示，創世每年農曆年前都會辦理「寒士吃飽30」活動，讓服務的植物人及弱勢家庭能享有溫暖的年夜飯。這連續34年的愛心運動，目前捐款約達7成5仍有不足，希望民眾或企業能寒冬送暖，助弱勢過好年。今年預計在1月29日至2月7日，將祝福年禮及祝福紅包親送到植物人家庭、清寒獨居長輩、寒士、待拉單親媽媽手中愛心專線：（04）2384-1126分機9送禮小組。

財神爺請金丹奶奶吃糖果。（記者張軒哲攝）

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