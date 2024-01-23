后豐大橋下游側新建引道縮短15分鐘路程 預定年底完工通車

楊瓊瓔（右三）及市議員羅永珍（左一）、陳本添（左二）共同召開「台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路」辦理進度及規劃設計、後續施工協調會。（記者張軒哲攝）

2024/01/23 19:54

〔記者張軒哲／台中報導〕為解決后豐大橋與國4匝道車流堵塞問題，增設后豐大橋下游側引道銜接堤南路，並爭取中央及市府投入近9856萬元經費，目前已順利發包，預定農曆年後動工。立委楊瓊瓔23日召開施工前協調會，她肯定建設局提早完成規劃設計等作業，而中央也核定補助8082萬元，才能將實質施工壓縮在8個月，期盼年底順利完工通車。

楊瓊瓔及市議員羅永珍、陳本添共同召開「台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路」辦理進度及規劃設計、後續施工協調會，台中市府建設局簡報指出，后豐大橋新增引道工程，將於下游側新增35.7公尺長的引橋，並新闢1800公尺長的路堤，以銜接堤南路，通往豐洲科技工業園區，由於堤南路既有路面老舊龜裂，也將一併修整900公尺，重新刨鋪瀝青混凝土。

建設局表示，引道工程總經費9856萬元，中央補助8082萬元（82%），地方自籌1774萬元，目前已完成發包程序，明日將公告決標廠商，目前正辦理河川公地施工核准，預定農曆年後開工。

羅永珍指出，因涉及私有土地徵收，引道工程只能單向西接堤南路，而堤南路無法東接后豐大橋，仍希望能雙向通行。陳本添說，未來完工之後，后豐大橋指示牌面可能更為複雜，憂心可能造成碰撞交通事故，必須做好規畫及宣導。

楊瓊瓔表示，爭取中央補助不容易，尤其須在今年年底期限內完成，未來完工通車後，可望縮短15分鐘車程，減少尖峰時刻交通壅塞，降低交通事故發生，並促進豐洲一、二期工業園區發展。

后豐大橋下游側引道銜接堤南路規劃圖。（台中市府提供）

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