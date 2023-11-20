網傳下架林靜儀圖卡 對手顏寬恒陣營這樣說

網路流傳下架林靜儀的圖卡，林靜儀今天邀請顏寬恒針對雞蛋、疫苗進行辯論，讓民眾了解兩人的主張和想法。（林靜儀提供）

2023/11/20 21:05

〔記者陳建志／台中報導〕台中市立委第二選區（中二選區），藍綠由國民黨參選人顏寬恒，挑戰民進黨立委林靜儀。近日網路上流傳一張「中二不要護航高手，護航臭蛋、護航萊豬、護航高端、護航貪腐，下架林靜儀」的圖卡，林靜儀質疑是顏寬恒陣營所做，強調非常樂意針對疫苗和雞蛋的問題和他一對一辯論，並質疑顏至今包括國防態度、家中豪宅、違建問題沒有說清楚；顏陣營未答應辯論，並請林靜儀先放下身段，傾聽民意，強調要說明的對象是民眾，而不是競選對手。

林靜儀表示，這樣的文宣很可笑，並說顏寬恒在地方的文宣不論顏色、模樣都跟之前陳柏惟委員很像，文宣模仿完陳柏惟，難道現在廣告也要模仿民進黨嗎？強調若要說高端、雞蛋的議題，或者要說她護航，非常樂意針對疫苗和雞蛋的問題和他一對一辯論，看誰對疫苗較懂，以及誰對雞蛋產銷、生產、市場調節較懂，相信民眾會很樂意聽到雙方對政策和未來想法進行說明。

林靜儀並說，顏寬恒反而自己有些問題一直沒有說清楚，包括對於國防態度、他們家豪宅的問題，尤其違建到底拆了沒有？以及未來若到立法院，是否和以前一樣，對於法案和政策沒有自己中心思想，反而是對於和自己家族可以去爭取，去獲取的利益很有興趣，甚至樂於為此質詢很多次。

林靜儀並說，顏寬恒委員目前在選區到處掛上「迎戰」、「拚戰」的看板，看了讓人覺得可笑，因為顏家之前就有機會替地方做事，卻一直沒有，而且如果真要戰，為何不敢對於用飛彈瞄準台灣的中國說要迎戰？反而是對台灣人，一樣在國內進行民主競爭的相關政黨要迎戰，強調自己和他沒有什麼好戰，而是要比誰能做民眾的後盾，比誰做得比較好，能真正為民眾謀福利，不去貪汙、不去貪政府的資源。

顏寬恒競選總部否認這張圖卡是他們所製作，不過覺得內容很精闢，並說臭蛋問題當時農業部長陳吉仲、畜產會董事長林聰賢都下台辭職負責；高端疫苗未獲國際認證，最後花了3億公帑、銷毀160萬劑，也是事實；民進黨就是喜歡和民意作對，找人民吵架，才會搞得天怒人怨，結果林靜儀不思聽取民意，還要繼續堅持己見、護航執政黨，在在顯示她確實就是一位如假包換的護航高手。

至於林靜儀下戰帖邀顏辯論雞蛋、高端疫苗問題，顏陣營則請林靜儀先放下身段，傾聽民意，強調要說明的對象是民眾，而不是競選對手。

網路流傳下架林靜儀的圖卡，林靜儀覺得可笑，顏陣營則否認該圖卡是競選總部製作。（林靜儀團隊提供）

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