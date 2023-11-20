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快來「捷舞103」拍片秀創意！ 中捷街舞30秒短片比賽徵件

台中捷運邀愛舞者到舊社站「捷舞103」秀舞技比創意。（中捷公司提供）

台中捷運邀愛舞者到舊社站「捷舞103」秀舞技比創意。（中捷公司提供）

2023/11/20 18:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕現今可看到很多年輕人在各機關外空地練舞，台中捷運公司還在舊社站提供「捷舞103」場地當作年輕人練舞場，為讓年輕人盡情揮灑跳舞的創意，台中捷運公司特別為愛舞者辦理「台中捷運街舞30秒創意短片比賽」，11月27日至12月15日受理徵件，參賽者只要至舊社站「捷舞103」場地拍下動感街舞，剪輯成創意短片就可參賽，總獎金3萬3000元還有獎狀。

中捷公司表示，為滿足民眾練舞需求，活化車站空間，將舊社站1樓的公共空間闢為「捷舞103」友善練舞場地，不但場域寬敞、視線明亮，現場還有循環扇、飲水機、販賣機、插座、洗手間等設施，相當便利。

其中有多面大型落地鏡尤其受練舞者喜愛，中捷公司最近再將場地上新裝，整體場域以繽紛色彩帶入牆面設計，並加入中捷吉祥物打造捷運特色，視覺效果更能滿足多元化使用意象。

中捷公司特別為愛舞者舉辦線上尬舞賽「台中捷運街舞30秒創意短片比賽」，參賽條件相當簡單，每隊至少2人最多10人，每名參加者以報名1隊為限，至近期完成牆面新設計的捷運舊社站「捷舞103」場地跳出最動感的街舞，不過，參賽影片須為11月15日場地牆面美化完成後所拍攝），剪輯成創意短片，不限制音樂與剪輯方式，並上傳至個人社群（Facebook、Instagram、Youtube皆可）設為公開，填寫報名表單並將短片連結上傳，即可完成報名。

中捷公司表示，比賽受理徵件時間為11月27日至12月15日，將由專業評審選出前五名，評分標準含舞技及影片剪輯創意，第一名獎金1萬5000元，第二名8000元，第三名5000元，第四名3000元，第五名2000元，總獎金3萬3000元，前五名皆有獎狀，得獎名單於12月20日公告，一起舞出創意30秒。

台中捷運邀愛舞者到舊社站「捷舞103」秀舞技比創意。（中捷公司提供）

台中捷運邀愛舞者到舊社站「捷舞103」秀舞技比創意。（中捷公司提供）

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