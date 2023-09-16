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提前慶中秋 弘道長輩畫眉、指甲彩繪 華山長者歌唱明星賽

弘道志工為阿嬤塗上美麗的指甲油，開心笑開懷。（記者蔡淑媛攝）

弘道志工為阿嬤塗上美麗的指甲油，開心笑開懷。（記者蔡淑媛攝）

2023/09/16 23:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕提前慶祝中秋節，弘道老人基金會今邀請185名爺到台中公園參加湖畔舞台SHOW，體驗修眉、指甲彩繪、精油按摩等，一名74歲的阿嬤，以往每逢中秋節都和家人到公園賞月，生病後就難以外出，這次在弘道的安排下踏入睽違30年的台中公園，開心過節。華山基金會也舉行「我是大明星」歌唱比賽，8位決賽長輩，搭配義工設計裝扮，搖身一變如巨星般表演。

弘道活動以湖心亭為中心點，沿著周圍步道擺設攤位提供義剪、修指甲、指甲彩繪、修眉毛、精油按摩等服務，也有社區及學生志工，擺設畫眉、趣味遊戲等攤位，以關卡方式設計，鼓勵長輩踴躍闖關，體驗五個關卡就能獲得精美禮品，許多阿公阿嬤都是第一次嘗試做美甲、修眉，有阿嬤看到自己的指甲被塗上美麗色彩，笑開懷的說：「第一次看到我的指甲這麼水，真的很好玩！」

華山在逢甲大學啟亘廳舉辦「我是大明星」歌唱比賽，8位長輩進入決定，穿搭志工設計的裝扮，搖身一變如巨星，有82歲阿公因鼻咽癌導致聽力下降，說話也有氣無力，挺過化療逐漸康復，重現風采，一展歌喉，獲得滿堂彩，不過最後仍由烏日區台風穩健、造型帥氣的龔阿公，以一曲「彼位姑娘」成功炒熱全場氣氛，勇奪歌唱冠軍。

弘道志工為曾阿嬤修眉，阿嬤笑說自己30多年沒修眉毛了。（記者蔡淑媛攝）

弘道志工為曾阿嬤修眉，阿嬤笑說自己30多年沒修眉毛了。（記者蔡淑媛攝）

弘道志工為為阿公阿義剪。（記者蔡淑媛攝）

弘道志工為為阿公阿義剪。（記者蔡淑媛攝）

華山基金會舉行「我是大明星」歌唱比賽，長輩大展歌喉。（記者蔡淑媛攝）

華山基金會舉行「我是大明星」歌唱比賽，長輩大展歌喉。（記者蔡淑媛攝）

華山基金會也舉行「我是大明星」歌唱比賽，長輩大展歌喉。（記者蔡淑媛攝）

華山基金會也舉行「我是大明星」歌唱比賽，長輩大展歌喉。（記者蔡淑媛攝）

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