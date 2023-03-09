99歲阿公也衝了！32不老騎士環島1106公里長征出發

不老騎士環島出發，公益大使盧廣仲與弘道基金會董事長王乃弘（右３）一起為騎士們送上祈福御守，同時宣告獨居弱勢長輩餐食計啟動。（記者蔡淑媛攝）

2023/03/09 18:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不老騎士，為愛出發！32位平均年齡75歲的不老騎士今天（9日）從台中出發，展開10天1106公里機車環島公益旅程，同時擔任獨居弱勢長輩餐食計畫愛心大使，其中，最高齡的是第4度參加的99歲郭深森爺爺，他還預約100歲還要騎機車環島！公益大使盧廣仲也到場為不老騎士們加油打氣，擔任小隊長開路。

弘道不老騎士邁入第12屆，今年最高齡的是99歲郭深森爺爺，他在2013年成為不老騎士一員，從屏東恆春鎮往北騎到台中市約300多公里；2019年再參與公益募款計畫環島行程；去年騎機車征服1145公里環島旅程；今年則第4度挑戰，他說，認真運動，游泳、練氣功，三餐營養充足，養足體力，午睡起床後騎機車出門去兜風，順便練體能，為百歲環島努力中。

今年第2高齡是90歲的陳隆照爺爺是登山社一員，期待完成長達50年的機車環島夢；女性中最高齡是80歲的陳阿賀，去年騎車時遭後方車輛追撞，左膝骨折，休養後勇敢要完成第一次追夢；曾是遊覽車司機的80歲劉欽村，這次要為自己真正環島一次；76歲呂國輝抗癌成功後，即時圓夢不讓人生有遺憾。

特別的是，69歲的小兒麻痺的賴美文右腳行動不良，騎著三輪機車環島；患有僵直性脊椎炎的76歲陳成富，領有中度身障證明，也不向命運低頭，抓住圓夢機會，更感動有機會參與公益一起助老。

今年不老騎士環島期間，也親自參與社區機構交流、備餐、送餐服務外，更號召社會大眾關心老人用餐困境，為20萬人次的獨居弱勢長輩募集1700萬的餐食經費，今天出發時，公益大使盧廣仲和弘道基金會董事長王乃弘也到場為不老騎士們加油打氣，一一送上「大願成就御守」，祝福不老騎士們公益圓夢旅程順利成功。

不老騎士環島出發，盧廣仲（左2）加油送御守，左起為劉欽村、郭深森、陳隆照、賴美文。（記者蔡淑媛攝）

弘道不老騎士出發，今年最高齡是99歲郭深森爺爺，已經第4度參加。（記者蔡淑媛攝）

69歲的小兒麻痺的不老騎士賴美文右腳行動不良，騎三輪機車挑戰環島。（記者蔡淑媛攝）

32位平均年齡75歲的不老騎士今天從台中出發，一路往南以逆時針方向，將完成10天共1106公里的機車環島公益旅程。（記者蔡淑媛攝）

32位平均年齡75歲的不老騎士今天從台中出發。（記者蔡淑媛攝）

公益大使盧廣仲為不老騎士們加油打氣，擔任小隊長開路。（弘道提供）

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