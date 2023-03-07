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    宛如障礙賽！台中烏日人行道超窄 路燈、廢棄物擋道

    台中市烏日區三榮路一段、二段人行道僅90公分寬，中間隔不到5公尺就有路燈基座、廢棄物擋道。（記者林旻臻攝）

    台中市烏日區三榮路一段、二段人行道僅90公分寬，中間隔不到5公尺就有路燈基座、廢棄物擋道。（記者林旻臻攝）

    2023/03/07 14:52

    〔記者林旻臻／台中報導〕台灣交通環境遭外媒CNN報導有如「行人地獄」，台中市烏日高鐵重劃區，三榮路一段、二段人行道僅90公分寬，中間隔不到5公尺就會遇到路燈基座、廢棄物擋道，造成用路人不便。市議員林孟令邀集相關單位前往會勘，養護工程處表示，經現場研議人行道側上有可拓寬空間，惟將影響民眾路邊停車需求，將請地方里長協助取得共識後，再研議提報前瞻計畫爭取補助經費。

    市議員林孟令秘書丁月姿、三和里長楊添和、養護工程處、烏日區公所等單位今日前往會勘。

    丁月姿表示，三榮路一段、二段橫跨三和里及榮泉里，道路全長約3.7公里，是高鐵重劃區的重要道路，但人行道僅90公分寬，一路上還有變電箱、路燈、廢棄物等擋道，令當地住戶困擾不已。

    楊添和建議，附近雖有廣停二停車場，民眾不願繳費，車子幾乎都停放路邊，造成本就狹窄的道路更加擁擠，汽機車行經該路段容易相互爭道，險象環生，建議若要擴寬人行道，也一並在路邊劃設紅線，提升交通安全性。

    榮泉里長何聰智也曾表示，在地許多民眾都有反應「路燈怎麼會設計在這麼小人行道的中央？」盼市府考慮與兩旁住戶協調，看要遷移路燈位置或其他方案，解決人行道通行困難的問題。

    養工處說明，2、30年內政部規劃高鐵重劃區，當時人本交通環境觀念尚未抬頭，人行道較窄，加上民生需求陸續建置路燈、變電箱，才導致通行空間不足，如今高鐵特區移入人口增加，需求大增，如何改變人本環境也是必然的趨勢。

    養工處指出，因所需經費龐大，加上若拓寬人行道，將影響周邊停車問題，將請里長協助取得地方共識，後續也會辦理地方說明會彙整民意。

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