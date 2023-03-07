男子手球奪全國冠軍 台中龍井國中盼讓孩子出國比賽圓夢

龍井國中手球隊比賽過程。（龍井國中提供）

2023/03/07 08:10

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市龍井國中發展手球運動將近20年，上個月參加全國中小學師生手球錦標賽，在24個隊伍中脫穎而出，獲得國中男子組第1名。校長國立民表示，前兩年受疫情影響，此次獲得冠軍，今年終於有機會出國比賽，雖然目前校方仍在籌措經費，但相信「時間到，善緣就會來」，也算是為孩子圓夢，這不單只是比賽，也是豐富視野的好機會。

國立民指出，外界常認為體育班孩子不讀書，但龍井國中手球隊的孩子可說是文武兼備，體育、學業表現都很出色，去年有3位體育班學生考上台中一中。由於手球隊孩子部分是國三生，面臨會考壓力，賽前教練也曾擔心練習量是否不足，所幸最終比賽結果令人開心欣慰，「孩子們堅持奮戰不懈，印證最好的事，會給永不放棄的人」。

教練伍榮章表示，手球是龍井在地發展已久的熱門運動，龍井國中手球隊的孩子多來自龍井國小手球隊，或龍泉、龍山國小躲避球隊，孩子們從小就有興趣，家長參與度也高。龍井國小同樣獲得國小迷你男子組冠軍的佳績。

伍榮章指出，此次參賽孩子們在防守方面的表現比預期更好，求勝慾望高昂，在比賽前半段跟對手有來有往，分數緊咬互不相讓，好幾場都是在最後5到10分鐘才把拉開比數贏得勝利。

手球隊隊長、國三學生王宥鈞表示，在準備期間必須兼顧練習與讀書，比賽結束後還必須努力補上先前落後的課業進度，但能在國中最後一次、也是最重要的比賽獲得冠軍，相當開心，也算是彌補了去年第3名止步的遺憾。

同為國三的隊員戴鈞祐表示，隊友間會互相喊聲、討論比賽戰術細節。他認為，把自己該做的事做好，過程中不要太在意比分，盡情享受比賽，心中不要有太多壓力，是這次獲勝的關鍵。

校長國立民表示，看到孩子們在賽場上專注奮戰，印證最好的事，會給永不放棄的人。（龍井國中提供）

龍井國中手球隊比賽過程。（龍井國中提供）

龍井國中手球隊在全國中小學師生手球錦標賽，獲得國中男子組第1名。（龍井國中提供）

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