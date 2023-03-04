台中巨蛋6度流標》藍議員支持追加預算 綠營批盧跳票成慣犯

台中巨蛋6度流標，市府增加總預算從65億元調高到99.98億元。（市府提供）

2023/03/04 20:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中巨蛋6度流標，市府增加總預算從65億元調高到99.98億元，台中市議會本月將開議，國民黨議員張彥彤等6人，呼籲市議會不分黨派支持追加預算至99億元，民進黨議員陳淑華、曾朝榮、江肇國等人批，盧市府將工程流標及追加預算推給疫情及原物料問題，短期不斷追加預算更顯見編列預算失能，現在還要同黨議員護航，顯見盧市長已經是欺騙市民的跳票慣犯，要求市府應該先公開道歉，再來討論追加經費，議會必須善盡職責、把關預算，而不是放任市府不斷開空白支票。

市議員張彥彤、羅廷瑋、吳呈賢、黃健豪、林昊佑、楊大鋐表示，台中市是全國第二大城，人口超過280萬，卻沒有國際級的室內大型場館，市府推動興建台中巨蛋卻因疫情及原物料上漲而6度流標，均認為台中興建大型室內運動館，有助吸引國際級運動賽事或表演活動舉辦，帶動觀光產業效益，呼籲不分黨派支持追加預算至99億元。

國民黨6名議員指，台中巨蛋歷經3任市長規劃，最後落腳於北屯區14期重畫區，服務處陸續接獲多名民眾反映，希望台中加速興建巨蛋場館，而台中市人口加上中彰投雲苗，有接近600萬人，佔全國四分之一人口，絕對需要一個大巨蛋。

民進黨市議員陳淑華表示，盧秀燕承諾台中巨蛋要在上一任任內動工卻跳票，巨蛋預算也是這兩年疫情期間才提出的預算數字，不應把責任推給疫情，現在巨蛋預算從65億追加到近百億，預算增幅達5成2，不把錢當錢花，突顯盧秀燕市府在預算控管跟財政規劃失能。

民進黨台中市黨部主委李天生議員也說，盧秀燕上任後預算從56億追加到近70億，也無人投標，現在直接加碼到近百億，無止盡的加預算，後續還是要委託民間經營，每年再付高額營運費用，過去對著龍團隊謾罵，如今過了一個任期仍做不出任何重大建設，卻無止盡追加市民的納稅錢，如果4年前不擋下民間投資相信台中巨蛋已經順利完工營運，現在還要同黨議員護航，顯見盧市長已經是欺騙市民的跳票慣犯。

曾朝榮也強調，台中巨蛋工程6度流標，顯見市府執行作業不務實，要求大巨蛋追加各細項，應送市議會審議，讓民眾掌握相關期程。

江肇國表示，不知道這群國民黨議員在感嘆什麼？台中市民等巨蛋等了這麼久，卻因為盧政府錯誤變更場址，延宕招標作業，不但6度流標無法發包，現在還要多花將近一倍的納稅錢。他要求市府應該要先公開道歉，再來討論追加經費。別想再利用市民對大巨蛋的期待來情緒勒索，推卸政治責任。

市議員林昊佑、黃健豪、羅廷瑋、吳呈賢、張彥彤、楊大鋐（由左至右）呼籲市議會不分黨派支持台中巨蛋追加預算至99億。（議員提供）

陳淑華等議員批，盧市府將工程流標及追加預算推給疫情及原物料問題，短期不斷追加預算更顯見編列預算失能。（記者蔡淑媛翻攝）

李天生、張家銨、蔡耀頡、江肇國、周永鴻議員批，盧市府將台中巨蛋變成延宕、停滯、錯失的建設。（記者蔡淑媛翻攝）

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