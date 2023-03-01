財神爺降落小吃店？8旬嬤搶付錢客人一頭霧水…原來有隱情

阿嬤搶著替客人付錢，火雞肉飯店直覺有異報案。（警方提供）

2023/03/01 14:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一間火雞肉飯店上月26日突降落財神爺，一名前往用餐阿嬤除搶著幫客人付錢，甚至要塞錢給對方，店家直覺有異報案警方趕往時，才得知阿嬤一早搭小黃出門後就迷途，帶回警所查出阿嬤已被通報失蹤協尋，趕緊聯繫其家人讓其平安返家。

台中市第二分局立人派出所，當晚接獲轄內一間火雞肉飯店報案，一名八旬廖姓阿嬤疑需要協助，巡佐廖敏翔、警員呂岳融趕往時，業者表示，阿嬤看似饑腸轆轆想要點餐裹腹，但她只要看到有人吃完餐要離開就會搶著付錢，甚至還要把錢塞給客人，搞得客人滿頭霧水。

員警詢問阿嬤相關年籍資料，但她只記得名字但不知道怎麼寫，過程中還因台語名字發音搞烏龍，一度在警用查詢系統找不到，經帶返所途中員警不忘提醒她，出門時一定要讓家人陪同，否則會害大家都擔心，阿嬤也為此感到不好意思，抵所後員警馬上詢問鄰近派出所有無受理失蹤人口，果然發現阿嬤已於上午10時許被育才所通報失蹤。

原來阿嬤一早就自家中獨自坐計程車出門，期間也不知道在那裡度過，一直到晚間才突然出現在該家火雞肉飯店，警方隨即聯繫上阿嬤兒子前來將母親帶回，非常感謝員警的熱忱協助。

分局長楊川呼籲，為預防家中老人走失，除可向相關單位申請愛心手鍊外，也可到當地警分局申請自願「指紋捺印建檔」先替家中長者留下指紋，一旦失蹤走失尋獲，便可立即比對指紋查出身分。

警方趕往查出阿嬤已被通報失蹤，協助聯繫上家屬。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法