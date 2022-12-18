台中計程車招呼站標誌更新 全市增至116處

中市交通局推動計程車招呼站標誌更新計畫，讓招呼站一目瞭然，已增至116處。（中市府提供）

2022/12/18 10:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民眾在台中市可透過手機app預約計程車，不過，因應有部分市民不會使用或者是不想使用，交通局推動計程車招呼站標誌更新計畫，透過以黃色為底色，以計程車圖案為主體，搭配英文字書寫「TAXI」組合而成外觀為方形的牌面，讓民眾一目瞭然，目前已於各大醫院、車站及捷運站、大型商場或其他公共場所等周邊道路設置116處計程車招呼站共326格排班格位。

交通局長葉昭甫表示，台中市率全國之先推動計程車招呼站標誌更新計畫，相較105年僅有75處計程車招呼站，隨著台中市的蓬勃發展，至今年已大幅成長54%，目前達116處計程車招呼站。

葉昭甫指出，計程車市場供給由駕駛或車隊依各地需求情形自主經營，台中市幅員遼闊，人口密集度不像北部都會區以巡迴攬客的短程接駁為主，因此依據「台中市計程車招呼站設置管理要點」規定，計程車招呼站設置於有交通接駁需求的公共出入場所，並考量道路寬度、交通流量、停車需求、行人通行等條件後設置。

交通局指出，台中市計程車招呼站僅供小黃計程車臨停載客時候車使用，且駕駛不能離座攬客，另非傳統黃色車身的多元化計程車及其他車種車輛一律不得停放佔用。

此外，交通局已在西區大誠立體停車場、西屯區市政公園停車場、南屯區南屯國小地下停車場、北區新興停車場等4處路外停車場，提供小黃司機每天一次2小時免費停車外；另提供全市共5萬多格路邊停車格，每天11時至13時供小黃司機免費停車，讓司機們可安心用餐及休息。

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