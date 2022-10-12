許淑華論文審定結果遭質疑 逢甲大學：盼政治留在校園外

針對論文審定結果遭質疑，逢甲大學對此強調，審定委員會所邀校外委員多於校內委員，校方尊重並相信審定委員會專業評判，也盼政治就停在校園外，勿過度放大。（資料照，記者蘇孟娟攝）

2022/10/12 20:42

〔記者蘇孟娟／台中報導〕逢甲大學昨日針對國民黨南投縣長參選人許淑華的碩士論文被指控涉抄襲案做出「涉及不當引述，但未達違反學術倫理情節重大程度」，須在這學期完成學位論文修正，送學校備查的審查結果，引起部份人士質疑，逢甲大學對此強調，審定委員會所邀校外委員多於校內委員，校方尊重並相信審定委員會專業評判，也盼政治就停在校園外，勿過度放大。

逢甲大學8月初接獲具名檢舉後，費時兩個月完成許淑華論文案審定程序後，昨日公布審定結果，卻引起部份人士質疑，校方強調，在接具名檢舉後，即依該校「博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」進行相關程序，由經營管理學院院長擔任召集人，依規定聘任3位校外學者專家，其中包含1位具法律背景，另兩名是校內教授組成審定委員會，過程共召開4次審查會議，各委員針對各自專業領域提出報告，所有會議過程均全程錄影，過程嚴謹。

逢甲大學強調，審定委員會校外委員人數多於校內委員，針對審定結果，校方尊重專業的評定；學校已往針對博、碩士學位論文違反學術倫理案件也均以相同標準及程序辦理審定，請各界尊重大學自主，更盼政治在停在校園外，各界勿過度放大。

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