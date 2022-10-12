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    少女遭飲料淋頭、甩巴掌又是嘉義校園霸凌？查核平台：錯誤訊息

    網路群組近日盛傳，少女被潑飲料是「嘉義ＸＸ可惡的霸凌，別姑息看到的麻煩傳出去」，查核平台《MyGoPen》證實是錯誤訊息，請大家別再傳。（記者陳建志翻攝）

    網路群組近日盛傳，少女被潑飲料是「嘉義ＸＸ可惡的霸凌，別姑息看到的麻煩傳出去」，查核平台《MyGoPen》證實是錯誤訊息，請大家別再傳。（記者陳建志翻攝）

    2022/10/12 09:36

    〔記者陳建志／台中報導〕近日網路群組盛傳「嘉義ＸＸ可惡的霸凌，別姑息看到的麻煩傳出去」，影片中一名少女，遭4、5人拿飲料淋頭、潑臉，還被一名女子連甩5、6個巴掌，讓收到影片的人看到都不忍心，希望轉傳引起相關單位重視介入處理，不過查核平台《MyGoPen》（台語麥擱騙），查證後卻發現，這部影片其實是去年2月就已流傳的影片，地點在高雄鳳山，當時警方就已將涉案9名男女逮捕送辦，證實和近期嘉義連續傳出校園霸凌案無關，且因對受害者造成二次傷害，建議民眾勿再轉傳。

    查核平台《MyGoPen》11日發布報告指出，近日網傳「嘉義某學校可惡的霸凌」、「別姑息看到的麻煩傳出去，校方想息事寧人」的訊息和影片。經查證，部分流傳片段為一名少女被潑飲料、甩巴掌，這其實是2021年高雄的校園霸凌事件。近期嘉義確實有發生校園霸凌，且連續有3所學校，相關事件的影片皆在網路上流傳，但轉傳此類影片並無實質幫助，反而可能造成受害者的二次傷害，建議如遇霸凌情況，直接向學校或相關單位求援。

    《MyGoPen》綜合媒體相關報導證實，少女遭潑飲料霸凌的影片，最早是2021年2月3日有民眾在臉書社團「鳳山人在地大小事」上傳，事件起因是被害少女和一名少女有糾紛。影片上傳隔天，高雄市警方就將涉案4男5女共9人（僅1名成年，其餘皆未成年），依傷害、侮辱、恐嚇等罪嫌移送偵辦。

    高雄市教育局獲報後已要求校方召開防制校園霸凌因應小組會議，並決議啟動調查；經初步確認，教育局認為校方有明顯疏失，未落實霸凌事件通報，在進一步釐清責任後，進行相關人員懲處。

    因此，查證後證實網傳該片段實為2021年高雄鳳山發生的一起霸凌事件，傳言宣稱其為「10/07 09:00 嘉義XX可惡的霸凌」是錯誤說法。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    網路群組近日盛傳，少女被連甩巴掌是「嘉義ＸＸ可惡的霸凌」，查核平台《MyGoPen》證實是錯誤訊息，請大家別再傳。（記者陳建志翻攝）

    網路群組近日盛傳，少女被連甩巴掌是「嘉義ＸＸ可惡的霸凌」，查核平台《MyGoPen》證實是錯誤訊息，請大家別再傳。（記者陳建志翻攝）

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