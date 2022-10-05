獨家》離譜！台中市清潔隊辦淨山 竟先「製造垃圾」

台中市太平區清潔隊今天舉辦太平車籠山淨山活動，中興里環保志工沿路撿拾垃圾淨山。（記者陳建志翻攝）

2022/10/05 16:43

首次上稿 10:41

更新時間 16:43（新增台中市環保局回應）

〔記者陳建志／台中報導〕台中市環保局太平清潔隊今天（5日）在太平車籠山、貓頭鷹步道舉辦資源回收暨淨山活動，包括太平清潔隊、中興里、興隆里環保志工共有170多人參加淨山，不過卻遭民眾爆料，活動開始前，清潔隊員竟拿著3、4袋的資源回收物沿路丟棄「製造垃圾」，批評清潔隊造假，行為根本和活動宣導民眾登山不要隨地丟棄垃圾的目的背道而馳，彷彿是「腳尾飯事件」的翻版。

太平一位林姓民眾向本報投訴，今天清晨5點多前往太平車籠埔老樟樹旁的貓頭鷹步道爬山運動，上山時發現步道旁的道路兩側很乾淨，沒想到6點多下山時，赫然發現道路兩旁滿布鐵罐、飲料杯、便當盒，詢問附近的住戶才說剛剛有幾個人拿著好幾袋的回收物品沿路丟棄。

林姓民眾表示，立刻上前詢問丟棄男子的身分，才坦承是太平清潔隊員，因今天舉行淨山活動，為了要拍照「製造效果」，才會沿路先丟回收物，並說等一下就會清理乾淨，質疑此種行為根本是造假，和淨山活動想要宣導民眾不要隨地丟棄垃圾的目的背道而馳，更讓其他民眾誤會附近民眾沒有公德心、規矩差，對於主辦單位如此的行徑無法認同。

太平區清潔隊長林孝錦表示，今天利用清潔隊休假的時間舉辦淨山活動，除80位清潔隊員，還邀請60位中興里環保志工、30位興隆里環保志工一起參加，是非常有意義的活動，強調事先不知情，詢問後是1位清潔小隊長想製造「效果」，指揮兩名清潔隊員丟棄回收物，坦承此舉確實不應該，已經告誡不可再犯，未來也會深切檢討改進。

帶隊參加淨山的中興里長林阿爐則說，不知道清潔隊有事先派人丟回收物製造「效果」，若真是如此非常不妥，已經失去舉辦淨山活動的目的。

台中市環保局表示，經查是隊員個人不當行為，非該隊業務常態，但已明顯違反環保局業務宗旨及政府機關誠信原則，當下除立即要求恢復整潔，後續也將依規懲處列為教案，並加強各區隊教育訓練，嚴格要求不得再犯，對於教育不周，環保局也將深切檢討，強調為民服務、務實誠信才是不二法門。

台中市太平區清潔隊今天舉辦太平車籠山淨山活動，沒想到清潔隊員竟事先在貓頭鷹步道旁沿路丟回收物「製造效果」。（記者陳建志翻攝）

台中市太平區清潔隊今天舉辦太平車籠山淨山活動，清潔隊員竟事先在步道旁沿路丟回收物「製造垃圾」，民眾批評非常不應該。（記者陳建志翻攝）

台中市環保局太平清潔隊今天一早在太平車籠山舉辦淨山活動，共有100多人參加，卻遭民眾投訴造假「製造垃圾」。（記者陳建志翻攝）

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