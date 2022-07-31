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    首頁　>　臺中市

    蔡其昌大肚自強市場拜票 民送粽子、菜頭高喊凍蒜

    民進黨台中市長參選人蔡其昌（左2）今天前往大肚自強市場拜票，熱情老闆娘送上整串粽子，預祝順利當選「包中」。（記者陳建志攝）

    民進黨台中市長參選人蔡其昌（左2）今天前往大肚自強市場拜票，熱情老闆娘送上整串粽子，預祝順利當選「包中」。（記者陳建志攝）

    2022/07/31 13:49

    〔記者陳建志／台中報導〕立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌，今天上午在立委林靜儀，還有市議員參選人張家銨、曾威等人陪同下，前往大肚自強市場拜票，蔡其昌一一跟攤商還有買菜的民眾握手拜票，熱情的民眾送上粽子、菜頭，希望「包中」帶來好彩頭，蔡其昌則說，若當選市長會提升大肚山民眾的生活機能，並解決全市的停車位不足問題。

    蔡其昌今天上午前往大肚山上的大肚自強市場拜票，今天是星期天菜市場人聲鼎沸，買菜民眾相當多，蔡其昌一一跟攤商、民眾拜票，有民眾送上象徵好彩頭的菜頭，還有老闆娘送上象徵包中的一串粽子，熱情民眾還高喊「凍蒜」，氣氛相當熱烈。

    媒體詢問蔡其昌，對於大肚未來有何看法？蔡其昌說，自己大學、研究所就是念東海大學，對於大肚山上的遊園路、自強市場都很熟悉，自己跟這個地方感情非常深，今天再度到自強市場，可以說是舊地重遊。

    蔡其昌說，整個大肚山，還有全市許多地方，都有停車位不足的問題，市民朋友都覺得停車不方便，未來若有機會擔任市長，會在全市增加停車位，且用科技的方式管理，讓大家以有效率的方式找到停車位。另外，在生活機能方面，也會努力提升大肚民眾的生活機能。

    民進黨台中市長參選人蔡其昌（右）今天前往大肚自強市場拜票，熱情民眾送上菜頭，希望能有「好彩頭」。（記者陳建志攝）

    民進黨台中市長參選人蔡其昌（右）今天前往大肚自強市場拜票，熱情民眾送上菜頭，希望能有「好彩頭」。（記者陳建志攝）

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