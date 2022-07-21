「好蔡上場」大型造勢喊逆轉勝 蔡其昌：我這一生和台中沒完沒了

民進黨台中市長參選人蔡其昌今天舉辦「好蔡上場」首場大型造勢活動，強調自己，「這一生和台中沒完沒了」。 （記者陳建志攝）

2022/07/21 13:16

〔記者陳建志／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌今天舉辦「好蔡上場」首場大型造勢活動，蔡其昌說自己出生、求學、工作都在台中，命中註定和這個城市纏綿悱惻、白頭到老，「這一生和台中沒完沒了」，並自嘲自己長相平凡，所以從小就知道要比別人更努力，當選海線立委10多年來，解決自來水接管率低、改建老舊教室，強調自己是說到做到的行動派，是台中的「衝衝衝」，並批評盧秀燕市長執政下競爭力下滑、市政退步、人口流失，台中不能再等待，台中要大起步，將力拼逆轉勝。

蔡其昌說，自己生長在清水，念清水國小、沙鹿國中、清水高中，大學念東海大學，當兵在大里竹仔坑，在台中選了5次立委，從小到大都在台中，就連老婆也是台中人，命中註定和這個城市纏綿悱惻，和台中必定白頭到老，因此自己這一生和台中真的沒完沒了，既然如此就來服務它、照顧它，讓這個城市幸福一輩子。

蔡其昌自嘲是「瞇瞇眼的蔡其昌」、長相平凡，因為無法靠顏質取勝，因此從小就知道要比別人努力，成了同仁眼中工作狂的老闆，市民朋友也用選票肯定他，讓他立委得票率一屆比一屆高，這屆立委得票率將近7成，讓他拿到全台灣男性候選人得票率最高。

蔡其昌說，既然沒「緣投」（英俊）就讓自己做個「投緣」的人，雖長相平凡，但可以做事不平凡，自己的政治風格就是說到做到的「行動派」，強調自己的選區是基礎建設相對落後、資源相對匱乏的海線，回憶自己第一次競選立委時，海線自來水接管率相對低，大安區甚至只有20幾%，承諾幫鄉親解決這個問題，10多年來在中央、地方持續努力，現在大安接管率已經提升到70多%。

過去海線孩子在耐震係數不足的教室上課，使用破舊不堪的運動設施，自己承諾替海線孩子改善學習環境，10多年來老舊教室幾乎全部改建，操場跑道也全部汰舊換新，蔡英文總統上任後，在中央倡議要認孩子有更好的學習環境，在蘇院長支持下現在已經實現全台中、甚至全台灣班班有冷氣；另外，投入10年的時間替愛釣魚的朋友，爭取合法的釣魚空間，完成全台灣第一個，也是目前唯一一個，台中港北堤海釣示範區，短短時間已經吸引21萬人來釣魚，強調自己就是說到做到的行動派。

蔡其昌接著火力全開批評，台中在盧秀燕市長執政下競爭力逐步下滑，市政退步沒有願景、想像，市民光榮下滑，這幾年人口從282萬，一路下降到279萬，人口正在流失，社會住宅規劃消極且緩慢，將土地賣給財團，上班族也抱怨塞車越來越嚴重、停車位難找，在外地工作的朋友也抱怨為何擺脫不了「慶記之都」的惡名，許多媽媽也在問，為何媽媽市長卻讓虐童事件一再發生？乾淨的空氣也只停留在谷關，市長換人、空氣換新是詐騙是最大的芭樂票。

此外，動不了工的捷運藍線還是動不了工，完不了工的會展中心還是了無法完工，就算林佳龍市長任內已經發包，至今的進度也只有49%，矗立在大安海邊的神像基座，依然空蕩蕩在等待一個神像，海洋生態館開館依然遙遙無期，東豐快速道路不知何時才能通車，縣市合併已經12年，原縣區民眾依然覺得是邊陲，縫合縣市最重要的交通建設台中環線，4年來盧市長不再推動，不沾鍋只想當好人市長，只做公關市長，不會讓台中加速進步，當桃園、高雄不時傳來重大交通動工、完工的消息時，台中卻靜悄悄在原地踏步，讓市民不知道有什麼可以驕傲的軟體和硬體建設，4年來市民心中最大的感受就是「毫無建設」，我們已經不能再等待，台中需要大起步、不進步，當選將啟動台中大建設元年。

民進黨台中市長參選人蔡其昌今天舉辦「好蔡上場」首場大型造勢活動，現場擠進上千位支持者。 （記者陳建志攝）

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