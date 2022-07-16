環山果農自撞護欄翻車 四輪朝天橫躺路中
2022/07/16 23:33
〔記者張軒哲／台中報導〕行駛山路要小心！台中市和平區環山今夜發生一起車禍，陳姓農民駕駛自小客車，由宜蘭往梨山方向行駛，疑因轉彎不慎，先擦撞路邊護欄，翻車後四輪朝天橫躺路中央，陳男輕傷被送到梨山衛生所救治，車禍原因有待釐清。
和平警分局指出，58歲陳男晚上7點駕車行經和平區中興路3段環山路段，由宜蘭往梨山方向行駛，過彎時翻覆，經當場實施酒測值為零。和平警方呼籲，用路人行駛山路過彎時應減速慢行，以免發生意外造成傷亡。
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〔記者張軒哲／台中報導〕行駛山路要小心！台中市和平區環山今夜發生一起車禍，陳姓農民駕駛自小客車，由宜蘭往梨山方向行駛，疑因轉彎不慎，先擦撞路邊護欄，翻車後四輪朝天橫躺路中央，陳男輕傷被送到梨山衛生所救治，車禍原因有待釐清。
和平警分局指出，58歲陳男晚上7點駕車行經和平區中興路3段環山路段，由宜蘭往梨山方向行駛，過彎時翻覆，經當場實施酒測值為零。和平警方呼籲，用路人行駛山路過彎時應減速慢行，以免發生意外造成傷亡。
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