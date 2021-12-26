不只賣場百貨公司 中市開設最美接種站

文心森林公園設置接種站，外面就是知名的文心森林公園，風景優美。（記者蔡淑媛攝）

2021/12/26 23:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情和變疫株威脅，加上農曆春節旅外國回台，中市加強新冠疫苗施打，持續推出活動賣場接種站，本週耶誕假期六日首度在文心森林公園及柳川耶誕會場開設接種站，9站共施打2000多人，其中文心森林公園更號稱是台中最美接種站，吸引不少人施打，衛生局表示，外展接種站將持續開設，提升施打意願。

除了一般百貨賣場，中市府外展接種站在耶誕假期外更設在文心森林公園，將原本圓滿劇場下的倉庫，重新粉刷、清理，重新佈置為接種站，從報到、問診、施打到留觀區，對著就是綠草如茵的優美公園，很是讓人放鬆心情，減少民眾看診、施打的緊張，施打的民眾笑說「在美美的公園打針是頭一糟，原來打針也能很放鬆！」

文心森林接種站醫師施勝桓率領診所護士在耶誕節周六、日兩天特別為民眾看診、接種，陪民眾打疫苗、過耶誕，他說這2天施打超過150劑莫德納疫苗，有3成是首劑，1成多是第3劑，醫師防疫走出醫療院所接種，不只到賣場、車站，也到公園，不少民眾原本沒有施打意願，或平日工作太忙無法配合診所時間，但在悠閒、放鬆的環境，到公園也能隨到隨打，不但保護自己也保護他人。

今天一對夫妻連袂就是到文心森林公園遛狗時，看到接種站正在注射疫苗，臨時決定來接種，他們說想說平常戴好口罩、少出門就好，看到公園不少人在施打，決定施打，之後也能出國看女兒；還有外勞僱主，因為東協廣場要排隊，也帶著外勞或外傭，隨到隨打，不用排隊。

台中市衛生局表示，這次開設活動賣場接種站在24、25日分別開設9站及6站，除了6站家樂福賣場，也持續在東協廣場開設，並加開在文心森林公園（溜水廣場區旁）及柳川耶誕會場（中西區衛生所），2天共施打2128人，東協廣場打共施打837人、人數最多，再來為家樂福文心店284人，除了中市為首打族提供200元商品禮券，企業也贊助活動賣場所有施打族群1瓶舒跑及1包泡麵。

台中市截至12月26上午8點為止，施打第1劑為235萬2849人，全市人口涵蓋率為83.60%；完成第2劑接種人數195萬3036人，涵蓋率為69.39%，基礎加強劑接種人數為64人，第3劑（追加劑）接種1萬1282人，涵蓋率為0.39%。

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文心森林公園設置接種站，吸引民眾施打疫苗，留觀時欣賞綠樹茂盛、碧草如茵的優美景色。（記者蔡淑媛攝）

文心森林公園設置接種站，吸引民眾施打疫苗。（記者蔡淑媛攝）

文心森林公園設置接種站，吸引民眾施打疫苗，環境綠樹茂盛、碧草如茵。（記者蔡淑媛攝）

因應耶誕賞燈人潮，中市府在柳川耶誕會場旁的中西區衛生所設置接種站，隨到隨打。（記者蔡淑媛攝）

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