為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    返台過年多 台中居家檢疫倍增快破5千人

    返台過年人潮激增，台中居家檢疫人數倍增快破5千人，盧秀燕籲居檢民眾務必配合防疫，違法者重罰不寬貸。（記者蘇孟娟攝）

    返台過年人潮激增，台中居家檢疫人數倍增快破5千人，盧秀燕籲居檢民眾務必配合防疫，違法者重罰不寬貸。（記者蘇孟娟攝）

    2021/01/26 11:11

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕農曆春節將至，民眾返國過年人潮增，台中市長盧秀燕指出，原本居家檢疫人數均在2000人以下，到昨日最新統計已達4995人，居檢人數倍增；她舉居檢「神岡7次男」違規外出被重罰100萬為例，呼籲居檢民眾務必配合防疫，違規屬實市府絕對重懲不寬貸。

    盧秀燕指出，返鄉過年是人之常情，也是國人最重要的節日大事，以至於近來台中市居檢人數倍增，去年原本均保持2000人以下，根據民政局昨日最新通報，居檢人數已達4955人，人數倍增到快逾5000人。

    盧秀燕指出，居家檢疫須14天，推估這兩天可能是返鄉過年潮高峰，民眾返國扣除居檢天數後跟家人團圓，最晚會在27及28日返國接受居檢，才能來得及吃團圓飯，台中居檢人數應還會再攀升，居檢非常吃緊。

    盧秀燕指出，台中市已派出數萬人力協助防疫及居檢工作，仍需民眾配合防疫才能竟全功，她舉「神岡七次男」趴趴走被重罰百萬為例，籲民眾發揮公德心配合防疫，更籲市民一起發揮守望相助力量，讓台中防疫不能前功盡棄，儘量各關卡鎖緊，大家發揮守望相助、團結力量，全力防疫。

    民政局長吳世瑋另指出，除了居檢民眾違法趴趴走被舉報重罰外，另發現有部份民眾入境後住址申辦不實，目前已要求各區區長列第一要務處理，也感謝警察局啟動電子城牆防堵，揪不實申報者以最嚴格方式處罰，盼讓台中防疫安全民眾安心。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南居家檢疫男子猝死 觀旅局︰防疫旅館已消毒完畢
    2021/01/25 20:57

    台南居家檢疫男子猝死 觀旅局︰防疫旅館已消毒完畢
    台南男子居家檢疫猝死 衛生局：武漢肺炎檢驗陰性
    2021/01/25 16:56

    台南男子居家檢疫猝死 衛生局：武漢肺炎檢驗陰性

    領航盃無人機創意應用競賽正式啟航
    居檢男台商7次違規外出 中市府罰百萬
    2021/01/25 16:18

    居檢男台商7次違規外出 中市府罰百萬
    惡劣！台中居檢台商外出7次 盧秀燕：重罰50萬以上
    2021/01/25 13:45

    惡劣！台中居檢台商外出7次 盧秀燕：重罰50萬以上
    臺中市今日熱門
    中捷綠線今起週二、四上正線測試 通車時程未定
    2021/01/19 11:35

    中捷綠線今起週二、四上正線測試 通車時程未定

    福壽山農場梅花綻放 高山寒梅迎新春
    2021/01/19 11:43

    福壽山農場梅花綻放 高山寒梅迎新春

    台中大肚在地企業回饋地方 連續十年寒冬送暖
    2021/01/19 11:58

    台中大肚在地企業回饋地方 連續十年寒冬送暖

    中市去年PM2.5平均值15.4微克 創歷史新低
    2021/01/19 12:15

    中市去年PM2.5平均值15.4微克 創歷史新低

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播