返台過年多 台中居家檢疫倍增快破5千人

返台過年人潮激增，台中居家檢疫人數倍增快破5千人，盧秀燕籲居檢民眾務必配合防疫，違法者重罰不寬貸。（記者蘇孟娟攝）

2021/01/26 11:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕農曆春節將至，民眾返國過年人潮增，台中市長盧秀燕指出，原本居家檢疫人數均在2000人以下，到昨日最新統計已達4995人，居檢人數倍增；她舉居檢「神岡7次男」違規外出被重罰100萬為例，呼籲居檢民眾務必配合防疫，違規屬實市府絕對重懲不寬貸。

盧秀燕指出，返鄉過年是人之常情，也是國人最重要的節日大事，以至於近來台中市居檢人數倍增，去年原本均保持2000人以下，根據民政局昨日最新通報，居檢人數已達4955人，人數倍增到快逾5000人。

盧秀燕指出，居家檢疫須14天，推估這兩天可能是返鄉過年潮高峰，民眾返國扣除居檢天數後跟家人團圓，最晚會在27及28日返國接受居檢，才能來得及吃團圓飯，台中居檢人數應還會再攀升，居檢非常吃緊。

盧秀燕指出，台中市已派出數萬人力協助防疫及居檢工作，仍需民眾配合防疫才能竟全功，她舉「神岡七次男」趴趴走被重罰百萬為例，籲民眾發揮公德心配合防疫，更籲市民一起發揮守望相助力量，讓台中防疫不能前功盡棄，儘量各關卡鎖緊，大家發揮守望相助、團結力量，全力防疫。

民政局長吳世瑋另指出，除了居檢民眾違法趴趴走被舉報重罰外，另發現有部份民眾入境後住址申辦不實，目前已要求各區區長列第一要務處理，也感謝警察局啟動電子城牆防堵，揪不實申報者以最嚴格方式處罰，盼讓台中防疫安全民眾安心。

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