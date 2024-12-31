《屏東》迎接元旦 屏縣推1至3日遊程

屏東縣政府推出「迎新送舊二日遊」帶領遊客穿梭山川琉璃吊橋。（記者羅欣貞攝）

2024/12/31 05:30

〔記者羅欣貞、蔡宗憲／屏東報導〕迎接元旦節慶，屏東縣政府推出一日遊、二日遊及三日遊推薦旅遊路線，除結合多場跨年晚會與地方特色景點外，縣府也舉辦元旦抽獎活動，民眾只需於「屏東GO好玩」FB或IG完成指定步驟，就有機會獲得好禮。

屏縣府將在佳樂水風景區舉辦迎曙光路跑，現場設有元旦限定曙光郵局，民眾可在曙光紀念明信片蓋上迎曙光限定紀念屏安郵戳，親手寄出二○二五年第一張祈福明信片。

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縣府迎接元旦規劃的一日遊行程從佳樂水曙光路跑開始，再到恆春文化中心民謠館，最後到四重溪溫泉公園，也可選擇前往新開幕的「屏東縣王船文化館」，或安排屏菸1936文化基地的展覽，搭配勝利星村跨年市集與屏東體育館的跨年晚會。

另外，「拾味山林．光影之旅」可品味客家美食，探索五溝水社區的手作體驗，感受屏東鄉村的溫暖氛圍，在里港鄉過江河堤公園迎接二○二五年新年氛圍。

希望深入屏東的旅客，縣府也推薦二日或三日遊行程，例如「迎新送舊二日遊」帶領旅客穿梭山川琉璃吊橋、原住民族文化園區，深刻感受屏東的自然與人文魅力。

「森野微光．療癒三日之旅」涵蓋九棚大沙漠壯麗景色，以及雙流國家森林遊樂區的寧靜與美好，讓旅客在山林間療癒身心。活動訊息請上「屏東旅遊網」、「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」臉書及IG查詢。

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