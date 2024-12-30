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    首頁　>　屏東縣

    鵝鑾鼻史前遺址出書 成環教範本

    墾管處將鵝鑾鼻考古過程出書發表《南岬．逆時光》，右為邱鴻霖教授，左為墾管處長陳乾隆。（記者蔡宗憲攝）

    墾管處將鵝鑾鼻考古過程出書發表《南岬．逆時光》，右為邱鴻霖教授，左為墾管處長陳乾隆。（記者蔡宗憲攝）

    2024/12/30 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園二○一九年因鵝鑾鼻公園賣店與停車場更新工程，發現四千年前史前遺址，不僅出土大量墓葬，場域也是太平洋島嶼最古老、面積最大的貝器加工場遺址，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）將過程出書發表《南岬．逆時光》，向外界曝光這些珍貴的南岬遺骨。

    經5年挖堀 大量墓葬遺址出土

    清華大學人類學研究所副教授邱鴻霖研究團隊，及中研院歷史研究所李匡悌研究員整理下，《南岬．逆時光》揭露挖掘工作中，出土為數可觀的陶片群、貝器、石板、骨骸等遺物，得以窺探鵝鑾鼻環境所形成的新石器時代遺址聚落；就如出土的精緻魚鉤展現出人們對於貝類加工達到淋漓盡致程度，呈現漁獵活動的成熟技術。

    了解史前埋葬形式、文化習俗

    此外，恆春半島時光脈絡總停留於十七世紀至今，考古團隊在「鵝鑾鼻第一遺址」發現，有密集人群活動時間落在距今四千年前，墓葬出土五十一具，其中十具使用石板、珊瑚礁葬具，藉此可更了解史前人類的埋葬形式、文化習俗。

    新書發表 曝光珍貴南岬遺骨

    墾管處處長陳乾隆表示，墾丁國家公園今年邁入四十一週年，鵝鑾鼻第一遺址發掘出史前考古遺跡，不僅是屏東縣的第一處縣定考古遺址，更讓墾丁的歷史價值得以被看見，未來這些珍貴的台灣全民文化資產能夠廣為流傳，成為歷史與文化生態環境教育的範本，更是墾管處在生態保護及環境教育積極推動的重要成果。

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