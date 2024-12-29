《屏東》萬丹紅豆牛奶節 2千份美食供品嚐

屏東縣萬丹紅豆牛奶節飯湯比賽，社區民眾努力煮出好滋味。（記者葉永騫攝）

2024/12/29 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣萬丹紅豆牛奶節昨起連續二天在萬丹公園舉行，並舉辦飯湯比賽，免費提供二千份飯湯、紅豆粽等食品供品嚐，現場有三百攤市集，各種美食、娛樂遊戲都能在這裡找到，還可坐牛車、玩跳跳床等，吸引數千民眾到場。萬丹鄉長李建霖表示，跨年與地方特產和文化結合，帶動地方經濟更活絡。

300攤市集有吃又好玩

萬丹紅豆牛奶節昨天登場，有熱情的踩街活動、重機遊街、舞龍、舞獅，接著在萬丹公園舉行開幕儀式，並發放二千多份紅豆粽、菜頭粿等美食讓民眾免費品嚐，吸引滿滿人潮排隊。

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今有馬拉松 31日有跨年晚會

現場並舉行飯湯競賽，各社區展現實力煮出最好吃的飯湯；水泉村長李協振表示，社區煮的飯湯料好實在，有蝦子、章魚等食材，味道鮮美好吃，平時就供應關懷據點的老人家食用，深受歡迎，雖然不是專家，但是熱情滿滿。

萬丹鄉長李建霖指出，紅豆牛奶節與跨年活動結合在一起，週六起一連串活動讓鄉民快樂過新年，來萬丹公園除了可以逛市集、吃美食外，還有限時美食品嚐免費發送，紅豆粽、菜頭粿、豆干每天上午十點及下午三點半發放，二十九日還有萬丹馬拉松、阿公阿嬤活力秀比賽，三十一日有跨年市集及跨年晚會，讓大家快樂過新年。

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