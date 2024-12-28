十大神農、模範農民 屏東3人獲選

李榮春獲選全國十大神農（右二），洪兆濡（右一）、許德全（左一）榮獲全國模範農民。（屏東縣府提供）

2024/12/28 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕第三十四屆全國十大神農及模範農民選拔，屏東縣再創佳績，共有三位農民獲獎，其中李榮春榮獲全國十大神農，洪兆濡、許德全榮獲全國模範農民，展現屏東農業的堅強實力，縣長周春米特別致贈匾額表揚，希望分享成功的經驗給農友，提升農業經濟。

縣府表示，李榮春長期致力於復育獨特的台灣原生種「平埔黑豬」，積極開拓國際種原市場，創立國際化品牌「Odiva」，藉由現代化管理及智慧科技打造五星級優質畜牧場環境，並研發廢水處理專利技術及糞渣沼氣再利用，堪稱台灣畜牧業楷模。

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洪兆濡曾榮獲全國香蕉及火龍果優質果品評鑑冠軍，多年來持續精進栽培管理技術，並導入智慧農業科技及強化抗病蟲害技術，與香蕉研究所合作建立香蕉生產鏈碳足跡盤查，擔任輔導師培育許多在地青農參加全國評鑑獲獎無數。

許德全積極推動屏東香蕉產業升級，透過保底收購長期保障在地蕉農收益及穩定市場價格，不僅將新鮮香蕉行銷到統一超商及全聯等各大通路，更研發綠蕉薯條及餅乾等可長期保存的香蕉加工品，幫助產銷調節及香蕉產業發展，為農企業經營典範。

縣長周春米表示，屏東縣農產業人才輩出，本屆十大神農及模範農民得主，都是長期在地深耕推動智慧農業、永續農業及優化農業技術的農產業翹楚，期待獲獎者們未來持續與農友們交流農業技術及分享成功經驗。

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