《屏東》鳳梨葉取纖量少 中央促結合企業

九如鄉農會鳳梨葉取纖設備生產的鳳梨纖維，品質獲市場肯定。（記者李立法攝）

2024/08/27 05:30

九如農會盼增自動化取纖機擴產 農業部建議引進民間業者

〔記者李立法／屏東報導〕九如鄉農會設置的區域型鳳梨葉自動化取纖循環場，為農業剩餘資材再利用樹立重要示範指標，但因產能有限，難以滿足市場對植物纖維的龐大需求，農會請求政府協助擴充設備，農業部長陳駿季建議農會引進民間企業資源擴大產能。

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九如獲補助680餘萬 設取纖循環場

屏東縣為全國最大鳳梨產區，種植面積近三千五百公頃，農業部農糧署為推廣農業剩餘資材循環利用，補助九如鄉農會六百八十多萬元設置全國首座區域型鳳梨葉自動化取纖循環場，盼落實鳳梨全株再利用，該自動取纖機每小時可處理一百五十公斤鳳梨葉，目標處理量一年八百公噸，可產出八公噸鳳梨纖維，經啟用投產一個多月後，農業部長陳駿季昨天到場了解取纖場運作情形。

日產鳳梨纖維20餘公斤 供不應求

九如鄉農會總幹事龔泰文指出，鳳梨纖維的運用層面廣泛，可製成衣、帽、鞋及提袋等多樣化產品，目前市場上一公斤鳳梨纖維可賣到二千元，一公斤鳳梨葉收購價可達二十元，對鳳梨農是一筆不錯的額外收入，但農會取纖場目前只有一部機械，一天只能生產二十多公斤鳳梨纖維，難以滿足市場對植物纖維的龐大需求，希望政府能協助農會擴充取纖設備，增加產能。

農業部長：願提供資源協助農會

有投入香蕉莖纖維生產研發的業者在場指出，國外市場對植物纖維的需求量也很大，曾有國外客戶下單，但因數量過於龐大，產能無法配合，根本不敢接單，只能眼睜睜看著商機流失，建議政府在這方面多下工夫。

陳駿季表示，國發會針對國內新創公司可提供相關經費協助，建議九如鄉農會將鳳梨纖維市場資訊與民間業者分享，結合企業擴充設備及產能，只要能把品質作好，就能在市場站穩腳步，農業部願意提供資源協助農會及業者。

農業部長陳駿季（右）檢視九如農會鳳梨葉取纖場的取纖品質。 （記者李立法攝）

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