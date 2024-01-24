屏東人口難返80萬 下屆議員恐減12席

屏東縣人口數難回八十萬，屏縣長周春米推多項政策提升，減緩下滑。（記者蔡宗憲攝）

2024/01/24 05:30

全縣人口去年底79萬4997人 縣府︰努力提升全人照顧 吸引青年返鄉

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣人口連續二十二年衰退，根據最新人口統計，全縣人口去年底減至七十九萬四千九百九十七人，距離八十萬人口的議員席次保衛戰越來越遠，下屆縣議員恐從五十五席大減十二席；屏縣府強調，去年出生數及遷入數有增加，會努力提升全人照顧措施，設法增加青年返鄉人口數。

縣議員55席 下屆恐剩43席

屏東縣政府民政處統計，截至二○二三年底，全縣人口為七十九萬四千九百九十七人，其中男性四十萬二千九百一十七人、女性三十九萬兩千零八十人，與二○二二年底相比，去年全縣人口減少了三千七百零六人，雖優於前一年高達五千七百三十七人的減少幅度，但仍難挽救連續二十二年人口數下滑趨勢。

去年出生及遷入數 均增加

縣長周春米上任後為搶救人口數，陸續推出各項政策，出生數增加五百一十一人，遷入屏縣人口數也增加一千五百七十一人，雖難擋連年人口下滑的趨勢，但已經是近年來最佳數據。

2022年8月底 跌破80萬人

依據「地方立法機關組織準則」規定，縣（市）人口超過四十萬至八十萬人者，議員總額最多不得超過四十三人。

屏東縣人口在一九九七年達到最高峰，當時有九十一．三萬人口，此後呈現小幅上下波動，從二○○二年起人口逐年減少，當時人口數九十萬九千六百零二人，至去年已連續二十二年下跌；屏縣人口前年八月底跌破八十萬人大關，為半世紀以來首見的七字頭，若人口無法回升至八十萬，二○二六年地方選舉的縣議員席次，恐從目前的五十五席減少至四十三席。

屏縣府表示，將營造完善的生養、照顧、陪同、關懷等優質環境，提升青年留鄉返鄉意願，相關政策包括擴大發放育兒津貼，每胎補助兩萬元，孕婦產檢交通補助，廣設公共托育機構及拓展托育資源中心，及推廣有成的全國唯一全面國小課照達成率百分之百及親子最愛的共融遊戲場。

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